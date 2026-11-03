אלא שלצד ההשלכות המקצועיות והמשפטיות, גם שאלת האחריות הכספית עומדת על הפרק. מכתב השיפוי שנחתם בין ביטון להפועל חיפה קובע כי השחקן הוא שיישא בכל התשלומים הקשורים למעברו, לרבות הפיצוי שנפסק לטובת הקבוצה האוקראינית וההוצאות הכרוכות בהליך הערעור. כלומר, גם העלויות של המאבק המשפטי אמורות להיות מכוסות על ידו.

אלא שלצד ההשלכות המקצועיות והמשפטיות, גם שאלת האחריות הכספית עומדת על הפרק. מכתב השיפוי שנחתם בין ביטון להפועל חיפה קובע כי השחקן הוא שיישא בכל התשלומים הקשורים למעברו, לרבות הפיצוי שנפסק לטובת הקבוצה האוקראינית וההוצאות הכרוכות בהליך הערעור. כלומר, גם העלויות של המאבק המשפטי אמורות להיות מכוסות על ידו.

אלא שלצד ההשלכות המקצועיות והמשפטיות, גם שאלת האחריות הכספית עומדת על הפרק. מכתב השיפוי שנחתם בין ביטון להפועל חיפה קובע כי השחקן הוא שיישא בכל התשלומים הקשורים למעברו, לרבות הפיצוי שנפסק לטובת הקבוצה האוקראינית וההוצאות הכרוכות בהליך הערעור. כלומר, גם העלויות של המאבק המשפטי אמורות להיות מכוסות על ידו.

בהפועל חיפה מתכוונים לבסס את הערעור, בין היתר, על תקדים משפטי משמעותי שנקבע בפרשת הקשר הצרפתי לסאנה דיארה. המקרה עסק בסכסוך בין דיארה ללוקומוטיב מוסקבה, לאחר שהשחקן סירב לקבל הפחתה בשכרו ועזב את הקבוצה. פיפ"א חייבה אותו בעקבות זאת לשלם פיצוי של כ-10.5 מיליון אירו.

בהפועל חיפה מתכוונים לבסס את הערעור, בין היתר, על תקדים משפטי משמעותי שנקבע בפרשת הקשר הצרפתי לסאנה דיארה. המקרה עסק בסכסוך בין דיארה ללוקומוטיב מוסקבה, לאחר שהשחקן סירב לקבל הפחתה בשכרו ועזב את הקבוצה. פיפ"א חייבה אותו בעקבות זאת לשלם פיצוי של כ-10.5 מיליון אירו.

בהפועל חיפה מתכוונים לבסס את הערעור, בין היתר, על תקדים משפטי משמעותי שנקבע בפרשת הקשר הצרפתי לסאנה דיארה. המקרה עסק בסכסוך בין דיארה ללוקומוטיב מוסקבה, לאחר שהשחקן סירב לקבל הפחתה בשכרו ועזב את הקבוצה. פיפ"א חייבה אותו בעקבות זאת לשלם פיצוי של כ-10.5 מיליון אירו.