פיפ"א הטילה על הפועל חיפה איסור לבצע העברות למשך שנה, בעקבות פרשת אופק ביטון, שעבר מפוליסיה ז'יטומיר האוקראינית לקבוצה מהכרמל. בנוסף, נקבע כי המועדון יידרש לשלם לקבוצה האוקראינית פיצוי בגובה 350 אלף אירו. במועדון כבר נערכים למאבק משפטי בניסיון להפוך את ההחלטה, ומתכוונים להגיש ערעור לבית הדין לבוררות בספורט.
במרכז הפרשה עומדת טענתה של פוליסיה, לפיה הפועל חיפה הייתה מעורבת בשידול ביטון להפר את חוזהו כדי שיוכל לעבור לישראל.
אלא שלצד ההשלכות המקצועיות והמשפטיות, גם שאלת האחריות הכספית עומדת על הפרק. מכתב השיפוי שנחתם בין ביטון להפועל חיפה קובע כי השחקן הוא שיישא בכל התשלומים הקשורים למעברו, לרבות הפיצוי שנפסק לטובת הקבוצה האוקראינית וההוצאות הכרוכות בהליך הערעור. כלומר, גם העלויות של המאבק המשפטי אמורות להיות מכוסות על ידו.
בהפועל חיפה מתכוונים לבסס את הערעור, בין היתר, על תקדים משפטי משמעותי שנקבע בפרשת הקשר הצרפתי לסאנה דיארה. המקרה עסק בסכסוך בין דיארה ללוקומוטיב מוסקבה, לאחר שהשחקן סירב לקבל הפחתה בשכרו ועזב את הקבוצה. פיפ"א חייבה אותו בעקבות זאת לשלם פיצוי של כ-10.5 מיליון אירו.
אלא שהמאבק של דיארה לא הסתיים שם. באוקטובר 2024 קבע בית הדין לצדק של האיחוד האירופי כי חלק מתקנות ההעברות של פיפ"א, הנוגעות להפרת חוזים ולהגבלות על מעבר שחקנים, אינן תואמות את הדין האירופי. הפסיקה הפכה לתקדים משמעותי בעולם הכדורגל, ובהפועל חיפה מקווים כי העקרונות שנקבעו בה יסייעו להם גם במקרה הנוכחי.