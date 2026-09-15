הנציגה היחידה של הכדורגל הישראלי במפעלים האירופיים לעונת 2026/27, הפועל באר־שבע, תחל הערב (22.00, בוקרשט) את דרכה בשלב הליגה של הליגה האירופית כש"תארח" את דינמו זאגרב. 36 קבוצות נוטלות חלק במפעל, כשכל קבוצה תקיים שמונה משחקים, בסיומם ימשיכו שמונה הראשונות לשמינית הגמר ומקומות 9־24 לפלייאוף.

האלופה הישראלית כבר פגשה את דינמו זאגרב בקיץ 2018, במוקדמות ליגת האלופות, וזה היה טראומטי לתפארת. זה היה המשחק בו שוער הרכש היווני יאניס אנסטיס סיפק מופע אימים שנגמר עם 0:5 מהדהד של הקרואטים. מאותו רגע, אנסטיס כבר לא ראה דקה נוספת בבאר־שבע, שבגומלין בטרנר רשמה 2:2 סולידי.

גלריה חנן ממן ב-2018 מול דינמו זאגרב ( צילום: עוז מועלם )

גם עכשיו הפועל באר־שבע מתייצבת למשחק עם סימני משבר ופתיחת עונה שלא מבשרת טובות. מעבר להדחה הדרמטית מפלייאוף ליגת האלופות מול סבאח, בארבעת משחקי הליגה השיגה באר־שבע שני ניצחונות בלבד. בנוסף היא מגיעה למשחק בסגל חסר מאוד, בעיקר בהגנה ובמרכז השדה. הבלם איתי רוטמן הבלם פצוע ובלם נוסף, ג'יבריל דיופ, מורחק.

בקישור המצב חמור אף יותר: לוקאס ונטורה פצוע ואליאל פרץ מורחק. לא ברור אם אמנקווה פורסון, שפתח לראשונה ביום ראשון בניצחון 0:2 על הפועל פ"ת, כשיר לעלות שוב בהרכב תוך שלושה ימים. איתי חזות, שפתח גם הוא במושבה, נשאר בארץ (אמור לעבור למ.ס אשדוד) ואינו רשום למשחקים באירופה. חמודי כנעאן, שהחליף אותו במחצית והצטיין עם שער ובישול, עשוי לפתוח, כשגם זאהי אחמד עשוי להיות מוצב במרכז הקישור.

יחסר במרכז המגרש. לוקאס ונטורה עם הכדור נגד סבאח ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר-שבע )

אבל בכל זאת יש לקוז'וך שחקן אחד שיפתח הערב בקישור כמנייה בטוחה: ניב יהושע. בגיל 21 וחצי, השחקן שבעונה שעברה עוד שיחק בליגה הלאומית עם מכבי פ"ת, אמור להוביל הערב קישור של קבוצה בליגה האירופית. למרות חוסר ניסיונו, היכולת שהוא מציג הקיץ הופכת אותו בקלות לרכש הכי מוצלח במסע הקניות שביצעה אלונה ברקת הקיץ.

בפתיחת הקמפיין האירופי הוא תפס את מקומו של פרץ בהרכב. הוא המשיך לקבל קרדיט בשל עזיבת קינגס קאנגווה ועכשיו הוא אמור להיכנס לנעליים המאוד גדולות של ונטורה. למעשה, יהושע הוא השחקן היחיד בסגל של הפועל באר־שבע מלבד ונטורה שמילא לתקופה ארוכה את תפקיד הקשר האחורי. בשבת האחרונה נגד הפועל פ"ת הוא נכנס לראשונה לנעליו של ונטורה ועשה זאת בהצלחה. הערב המבחן שלו יהיה קשה הרבה יותר, ומולו תתייצב קבוצה שעל הנייר טובה בהרבה מהאלופה הישראלית.