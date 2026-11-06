גורמים רבים בעולם הערבי מפעילים לחץ כבד על ענאן חלאילי במטרה שיפרוש מנבחרת ישראל. עוצמת הלחצים גברה משמעותית לאחר מעברו לקריסטל פאלאס, והיא כוללת הודעות נאצה ברשתות החברתיות ולטלפון האישי שלו.
במהלך חלון ליגת האומות האחרון קיימו המאמן רן בן־שמעון וראשי ההתאחדות שיחות עם השחקן כדי להרגיעו, לאחר שהיה מופנם, סגור ושרוי במצב רוח ירוד בעקבות האירועים. "חלאילי עובר סיוט מתמשך בכל פעם שהוא מגיע לנבחרת", שיתף גורם בהתאחדות. "נאצות, קללות, דרישות שיפרוש - אנשים לא מבינים מה עובר עליו".
ההתנכלויות לחלאילי החלו עוד בתקופתו בסן ז'ילואז, אך החמירו עם מעברו לאנגליה. כפי שפורסם, אחת מרשתות השידור המרכזיות בעולם הערבי אף סירבה להזכיר את שמו, עד להגשת בקשה רשמית מצד ההתאחדות. עם זאת, בשיחותיו עם אנשי הנבחרת הבהיר חלאילי כי אינו שוקל לפרוש. הוא מגיע לכל זימון וממשיך להתייצב למשחקים למרות המורכבות, לצד הקפדה שלא להעלות לרשתות החברתיות סממנים המזוהים עם נבחרת ישראל.