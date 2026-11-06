ההתנכלויות לחלאילי החלו עוד בתקופתו בסן ז'ילואז, אך החמירו עם מעברו לאנגליה. כפי שפורסם, אחת מרשתות השידור המרכזיות בעולם הערבי אף סירבה להזכיר את שמו, עד להגשת בקשה רשמית מצד ההתאחדות. עם זאת, בשיחותיו עם אנשי הנבחרת הבהיר חלאילי כי אינו שוקל לפרוש. הוא מגיע לכל זימון וממשיך להתייצב למשחקים למרות המורכבות, לצד הקפדה שלא להעלות לרשתות החברתיות סממנים המזוהים עם נבחרת ישראל.