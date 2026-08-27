"מחמיא מאוד שיריבות מהסרייה א' רוצות שחקנים שלנו", אמר המאמן אליניב ברדה, שאישר את קיומה של ההצעה, העומדת על שני מיליון אירו בתוספת 500 אלף יורו בבונוסים. טוריאל, שמחזיק בחוזה לשלוש שנים נוספות בוולפסון ללא סעיף יציאה, ביקש לעזוב את המועדון, אך בקשתו נדחתה.

"מחמיא מאוד שיריבות מהסרייה א' רוצות שחקנים שלנו", אמר המאמן אליניב ברדה, שאישר את קיומה של ההצעה, העומדת על שני מיליון אירו בתוספת 500 אלף יורו בבונוסים. טוריאל, שמחזיק בחוזה לשלוש שנים נוספות בוולפסון ללא סעיף יציאה, ביקש לעזוב את המועדון, אך בקשתו נדחתה.

"מחמיא מאוד שיריבות מהסרייה א' רוצות שחקנים שלנו", אמר המאמן אליניב ברדה, שאישר את קיומה של ההצעה, העומדת על שני מיליון אירו בתוספת 500 אלף יורו בבונוסים. טוריאל, שמחזיק בחוזה לשלוש שנים נוספות בוולפסון ללא סעיף יציאה, ביקש לעזוב את המועדון, אך בקשתו נדחתה.