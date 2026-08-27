רגע לפני המפגש היוקרתי הערב (חמישי, 21:00) של הפועל ת"א במישקולץ מול אטאלנטה, במסגרת פלייאוף הקונפרנס-ליג, ולאחר ה-0:0 במשחק הראשון בברגמו, האדומים מגיבים לראשונה לפרסום הבלעדי ב-ynet על ההצעה הרשמית שהעבירה לצ'ה האיטלקית עבור סתיו טוריאל.
"מחמיא מאוד שיריבות מהסרייה א' רוצות שחקנים שלנו", אמר המאמן אליניב ברדה, שאישר את קיומה של ההצעה, העומדת על שני מיליון אירו בתוספת 500 אלף יורו בבונוסים. טוריאל, שמחזיק בחוזה לשלוש שנים נוספות בוולפסון ללא סעיף יציאה, ביקש לעזוב את המועדון, אך בקשתו נדחתה.
טוריאל ועמנואל בואטנג צפויים לפתוח בהרכב, אך השניים יעברו מבחני כשירות לקראת המשחק. במקרה שלא יהיו כשירים, דגלאס אוואסו ודניאל דאפה צפויים להיכנס להרכב. במקביל, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, הפועל ת"א ממשיכה בחיפוש אחר מחליף לשאנדה סילבה.
האדומים צפויים ליהנות מתמיכה משמעותית ביציעים, כאשר כ-6,000 אוהדי הפועל ת"א צפויים להגיע למשחק, לצד כ-4,000 אוהדים מקומיים. ברדה התייחס לאתגר שמצפה לקבוצתו: "אנחנו מגיעים אחרי 0:0 בחוץ, יודעים שנצטרך לנצח כדי לעלות וכמה שזה יהיה קשה. אנחנו יודעים מול איזו יריבה אנחנו משחקים - יריבה ברמה גבוהה, שפתחה את הליגה עם ניצחון. ננסה לעשות את הדברים שלנו. אטאלנטה פייבוריטית לזכייה במפעל. הפועל ת"א היא קבוצה צנועה וקטנה עם שאיפות משלנו. ננסה לעשות הכול, הכול, כדי להצליח ולהגיע לשלב הליגה בקונפרנס-ליג. יש המון דברים שצריך להשתפר בהם, והמון דברים שעשינו טוב. נצטרך משחק יותר ממושלם כדי להעפיל".
הקפטן עומרי אלטמן הוסיף: "גאווה גדולה לנו כמועדון שהאוהדים מגיעים לכל מקום, גם לברגמו. אם היו עוד כרטיסים, היו מגיעים עוד, אני בטוח שתהיה אווירה מחשמלת וביתית. המשחק יכול להתפתח לכאן או לכאן. מהשנייה הראשונה על כר הדשא האוהדים נותנים הרגשה של אנרגיה, מרימים ודוחפים אותנו. זה משהו שאנחנו רגילים אליו, וזה מרגש בכל פעם. אני בטוח שגם אטאלנטה תרגיש את זה מהדקה הראשונה. רוצים להיות טובים יותר מהשבוע שעבר, שבו לא ניצחנו. מחר צריך לנצח כדי לעלות. אטאלנטה תבוא מוכנה, ונצטרך להעלות את הרמה".