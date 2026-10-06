המסרים שהעביר יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ עם נחיתת נבחרת ישראל אחרי ארבעת משחקי ליגת האומות, לפיהם הוא מרוצה מעבודתו של רן בן שמעון, עוררו ביקורת אצל גורמים תחתיו בהתאחדות.

המסרים שהעביר יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ עם נחיתת נבחרת ישראל אחרי ארבעת משחקי ליגת האומות, לפיהם הוא מרוצה מעבודתו של רן בן שמעון, עוררו ביקורת אצל גורמים תחתיו בהתאחדות.

המסרים שהעביר יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ עם נחיתת נבחרת ישראל אחרי ארבעת משחקי ליגת האומות, לפיהם הוא מרוצה מעבודתו של רן בן שמעון, עוררו ביקורת אצל גורמים תחתיו בהתאחדות.