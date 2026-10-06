המסרים שהעביר יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ עם נחיתת נבחרת ישראל אחרי ארבעת משחקי ליגת האומות, לפיהם הוא מרוצה מעבודתו של רן בן שמעון, עוררו ביקורת אצל גורמים תחתיו בהתאחדות.
זוארץ אמר בין היתר כי הוא חושב שבן שמעון עשה עבודה טובה מאוד ומשוכנע כי הוא וצוותו יעפילו ליורו. אותם גורמים התייחסו לכך: "בן שמעון כשל בשני הקמפיינים הראשונים שלו ועכשיו הנבחרת עם שתי נקודות בלבד בארבעה משחקים. זו לא החלטה רק שלו, צריכים להיות קשובים לחברי ההנהלה ולציבור".
עוד אמרו אותם גורמים: "בן שמעון חייב לעזוב בחודש הבא את הנבחרת. הוא משווה אותנו לקרואטיה, שהובסה מול אנגליה, רק שוכח שקרואטיה הגיעה למונדיאל האחרון, ונבחרת ישראל ספגה 17 שערים מנורבגיה ואיטליה".
בהתאחדות חוששים כי ירידה לדרג ג' בליגת האומות לקראת מוקדמות היורו תקשה מאוד על ישראל להגיע לאליפות אירופה בעוד שנתיים, זאת מאחר שבמקרה כזה היא תוגרל עם שתי נבחרות איכותיות ממנה באופן משמעותי. "הקמפיין הזה עשה נזק אדיר לכדורגל הישראלי, ולקח אותנו אחורה כמה שנים", אמרו בהתאחדות.