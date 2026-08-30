הרבה לחץ השתחרר בהפועל באר-שבע לאחר הניצחון הדרמטי אתמול (שבת) 1:2 על הפועל ר"ג באצטדיון ברחובות. השער הנהדר של אליאל פרץ בתוספת הזמן מנע מהאלופה איבוד נקודות כבר במשחקה הראשון לעונה בליגת העל, והחזיר לאנשי המועדון את החיוך שאבד להם לאחר ההדחה הדרמטית ממוקדמות ליגת האלופות ביום שלישי שעבר.

ביום רביעי תארח הקבוצה את הפועל חיפה במשחק שנדחה ממחזור הפתיחה של הליגה, אך לא פחות חשוב מכך, יהיה זה היום האחרון לרישום שחקנים חדשים שיוכלו ליטול חלק בליגה האירופית, אחרי שאתמול נקבע שבאר-שבע תחל את משחקיה ב-16 בספטמבר במשחק חוץ נגד דינמו זאגרב. באר-שבע במרוץ לצירוף שלושה שחקנים.

גלריה חזרו לחייך. שחקני הפועל באר-שבע ( צילום: מוטי קמחי )

בנוגע לזרים יש לקבוצה אפשרות לרשום שניים נוספים. בגזרת הקשר ההתקפי השם החם הוא אלאן הברזילאי, שמגיע כשחקן חופשי אחרי שבשנים האחרונות שיחק במוריינשה הפורטוגלית. במועדון כיוונו לצרף גם בלם זר ואם זה לא יקרה, עידן נחמיאס, אקס מכבי ת"א ושחקנה של לודוגורץ הבולגרית, עשוי להצטרף. שם חם ישראלי נוסף שכבר תקופה ארוכה מבוקש על ידי רן קוז'וך, הוא מאור לוי ממכבי נתניה, כשפערים כספיים מפרידים בין שתי הקבוצות.

לפני תחילת המשחק הקרין קוז'וך לשחקנים סרטון מוטיבציה עם דברים שנשא הטניסאי הסרבי, נובאק ג'וקוביץ'. באר-שבע, שעלתה למשחק אתמול ללא מספר שחקנים פצועים ומורחקים, הציגה להופעת בכורה בהרכב בליגה את עמית אוחנה, החלוץ שכיכב בעונה שעברה בקבוצת הנוער. בעונה שעברה הוא כבר ערך בכורה כמחליף, והקיץ עשה זאת גם בקמפיין האירופי. אתמול הוא הוכיח שבהחלט אפשר לבנות עליו כגיבוי לחלוצים איגור זלאטנוביץ' וג'בון איסט. אוחנה, במבצע אישי שהבליט נחישות וכישרון, כבש את שער היתרון לבאר-שבע. מעבר אליו בלט גם הבלם, איתי רוטמן, שהפך לרכש הכי מפתיע שהגיע הקיץ לבירת הנגב.

רוטמן אמר בסיום: "ביום רביעי הפסדנו משער בדקה האחרונה, והיום ניצחנו משער בדקה האחרונה. זה לטוב ולרע. פעם אחת אתה חווה את זה נגדך, פעם אחת לטובתך אבל אני שמח שידענו להרים את עצמנו היום והוכחנו שגם בדקות האחרונות אנחנו יכולים לתת גול ולנצח, וזה מה שיפה בקבוצה הזאת, שיש לנו את האופי הזה".

לגבי ההשתלבות המהירה שלו בהרכב אמר הבלם: "חלמתי על זה. בסוף כל שחקן בסגל יכול לתפוס את המקום. עבדתי קשה בשביל זה ואני אמשיך לעבוד קשה בשביל זה, ואני שמח שזה הסיטואציה".

מבצע אישי שהבליט נחישות וכישרון. עמית אוחנה ( צילום: מוטי קמחי )

לצידו של רוטמן פתח אתמול ג'יבריל דיופ, שחלקים גדולים בקהל סימנו אותו כאשם בהפסד הדרמטי לסבאח, שבו הורחק במהלך ההארכה, מה שנתן את האות להתפרקות של הקבוצה. בדקות הראשונות אתמול חלק מהאוהדים של קבוצתו ליוו כל נגיעה שלו בשריקות בוז.

קוז'וך, שכבר הגן על דיופ לאחר המשחק מול סבאח, התייחס לעניין גם אתמול: "אני חושב שקודם כל שאפו גדול לדיופ, כי הוא עשה משחק מצוין היום. אני חושב שהשריקות הופסקו משתי סיבות: אחת, שאפו גדול לקהל, לרוב הקהל, כי רוב הקהל באמת לא אהב את זה. הם הבינו שצריך לעודד את השחקנים שלהם והתחילו לעודד את ג'יבריל. דבר שני, אני חושב שגם ג'יבריל הראה היום שהוא שחקן מצוין ויעזור לנו הרבה בעתיד. לא עשיתי איתו שיחה אחרי סבאח. אני חושב שהוא בחור מאוד פיקח, מאוד בוגר, מאוד רוצה להצליח".

עוד אמר המאמן על הבלם: "הוא נמצא, מקווה שכבר היה, בסיטואציה לא פשוטה. אני אגיד גם לא פיירית. כי מבחינתי, כשאני מסתכל על הדברים, ג'יבריל הגיע להפועל באר-שבע לפני שהיא הייתה אלופה. בשנה שהוא שיחק ושיחק הרבה, היא הפכה להיות אלופת ישראל. זה לא רק עליו, אבל יש תקופות קשות. אבל אני חושב שכל עוד שחקנים פה, אנשי צוות פה, הקהל ובכלל המערכת, אנחנו כצוות צריכים לתמוך בהם. וזה היה ככה לג'יבריל. אני חושב שמגיע לו שאפו גדול על ההופעה שלו היום".

ממשיך לתמוך בדיופ. רן קוז'וך ( צילום: מוטי קמחי )

גם רוטמן חיזק את חברו לחוליית ההגנה: "ג'יבריל גבר שבגברים, הוא עבר את זה מדהים בעיניי, הוא שחקן מדהים. וכמובן שאנחנו כשחקנים תמיד מאחוריו, ובין אם זה הוא או לכל שחקן אחר, תמיד היינו תומכים בו. לדעתי הוא עשה משחק ענק היום".