יואב זיו שמר על שתיקה מרגע הדחתו מתפקיד מנהל הקבוצה ממכבי ת"א והקפיד לא לחשוף את מה שקרה מאחורי הקלעים, אולם בשיחה סגורה שקיים במהלך השקה בבית מלון תל-אביבי בחמישי האחרון, הוא סיפר לראשונה את הגרסה שלו, שמפורסמת כאן לראשונה.
זיו ישב בבית המלון דיוויד אינטרקוננטינטל בת"א יחד עם רעייתו צמוד למנכ"ל ג'ק אנגלידיס ורעייתו, וסיפר כך: "היתה לי שיחה עם אנגלידיס שאמר שמבחינתו אחרי תשע שנים בתפקיד מנהל הקבוצה של מכבי ת״א הגענו לשלב מיצוי. אנגלידיס אמר לי באותה שיחה שהוא רוצה לבצע ריענון בתפקיד המנהל, שהוא רוצה לבצע ריענון שורות. לא הייתה שום בעיה בתפקוד שלי או במסגרת השמועות שהחלו סביבי על איזה ממצא חריג או משמעתי, אין שום קשר למשהו שעשיתי לא בסדר, אין קשר גם לאירועים מול הפועל באר-שבע, זה נטו מיצוי ורענון".
זיו סיפר על התחושות האישיות שלו: "ברור שזה אכזב ותיסכל אותי, מאוד רציתי להמשיך בתפקיד מנהל הקבוצה. השחקנים והקהל מחוברים אליי, ואני אליהם, ריגש אותי כל הסיפור של הפוסטים של שחקני הקבוצה שהביעו בי תמיכה, אבל אני נותרתי ביחסים מצוינים עם אנגלידיס".
עוד התברר ל-ynet כי זיו ממשיך במכבי ת"א אולם בתפקיד אחר, בכיר יותר.
יש לציין כי במכבי ת"א טרם הודיעו רשמית על סיום תפקידו של זיו. לפני שריקת הפתיחה של המשחק אמש מול בני סכנין (1:1 בסיום), בבלומפילד, בזמן שישב ביציע, מחליפו, רז בן-שמש, עלה להעניק לדור פרץ את פרס תואר שחקן החודש של ליגת העל - וביציעים נשמעו שריקות בוז מצד הקהל. זאת מבלי שבן-שמש הוצג רשמית כמחליפו.
ובכל הנוגע למשחק עצמו, אחרי חמישה ניצחונות רצופים, מכבי ת"א חזרה חלודה מהפגרה ואיבדה שתי נקודות לאדומים מהגליל. "היינו מנצחים בתשע וחצי מתוך עשרה משחקים כאלו, זה אחד מאותם לילות", הסביר קני מילר את ההחמצות הרבות של השחקנים, כשגבי קניקובסקי הוסיף: "עשינו הכל טוב, לא היינו זחוחים. צריכים לדעת לנצח גם משחקים כאלו".
הליו וארלה, שעלה כמחליף, צפוי לפתוח במחזור הבא במשחק החוץ מול בית"ר ירושלים (שני, 20:30, טדי).
האוטובוס של אוהדי בני סכנין מחוץ לבלומפילד נרגם באבנים ושמשותיו נופצו. במשטרה יחקרו את האירוע.