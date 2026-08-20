אחרי שעברה את שני סיבובי המוקדמות בליגה האיזורית מול לודוגרץ וקטוביץ׳, הפועל ת"א תתייצב הערב (חמישי, ברגמו) מול משוכה מאתגרת יותר משמעותית – אטאלנטה האיטלקית, במסגרת פלייאוף הקונפרנס-ליג. המטרה: לחולל סנסציה אדומה בארץ המגף.

1,500 מאוהדי הפועל ת"א חטפו בתוך תשע דקות את המושבים שהוקצו להם באיצטדיון אתלטי אזורי, מול מועדון שבשנים האחרונות התרגל להעביר את החורף בליגת האלופות, זאת אחרי שבעונה שחלפה הסתפקו הכחולים במקום השביעי בסרייה א'. סתיו טוריאל, הפצוע בכתף, יתחיל על הספסל.

גלריה שחקני הפועל ת"א באימון המסכם בברגמו ( צילום: הפועל ת"א )

"מצפים למשחק קשה מול יריבה שמועמדת לזכות במפעל הזה, ועוד בבית שלה", אמר המאמן אליניב ברדה לקראת ההתמודדות, כשהוא צפוי לפתוח עם אותו ההרכב שפתח מול קטוביץ׳, אחרי שעלה לגמר גביע הטוטו עם הרכב משני. "הפועל ת״א מועדון שתמיד רוצה להגיע לשלבים סופיים באירופה, אנחנו עומדים לשחק מול אחד המאמנים הגדולים בעולם (מאוריציו סארי). אנחנו מודעים להבדלי הרמות, אבל נגיע בלי רגשי נחיתות ולעשות את הכי טוב שלנו, נצטרך הרבה יותר ממשחק טוב. לאטאלנטה יש נקודות חוזקה בכל עמדה, עברנו שתי קבוצות ואנחנו פה ומאמינים שאפשר לעשות אולי עוד מהלך, אבל יש לנו הר גבוה מאוד לטפס עליו".

המשטרה המקומית הודיעה על איסור הנפת דגלי פלסטין, זאת למרות שארגוני פרו פלסטינים מתכוונים למחות מחוץ לאיצטדיון. כבר אתמול האירו מפגינים על חומות האצטדיון את הכיתוב: החרימו את ישראל. "אותנו זה מעניין כקליפת השום", הוסיף המאמן. "אנחנו מתעסקים בכדורגל, זו חוויה שאמורה לאחד בין מדינות, עמים ואנשים ולכן אין מקום למי שבא להפגין פוליטית".

"Boicottare Israele"



🇮🇹 La protesta fuori dallo stadio di Bergamo contro la partita di domani sera tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, valida per i preliminari di #ConferenceLeague. pic.twitter.com/J67H0EH3k6 — Pallonate in Faccia @pallonateinfaccia.bsky.social (@pallonatefaccia) August 19, 2026

יחסר בצד האיטלקי. דה קטלארה ( צילום: REUTERS/Daniel Cole )

לא מקל ראש. סארי ( צילום: AFP )

מנגד, אטאלנטה תופיע למשחק ללא שניים מהכוכבים שלה, שארל דה קטלארה והונסט אהנור בשל פציעות. "היה לנו חוסר מזל בהגרלה, אנחנו נגד קבוצה חזקה הרבה יותר ממה שאפשר לצפות", הפתיע המאמן מאוריציו סארי. "אני צופה שיהיה משחק קשה, אבל מצפה שהקבוצה שלי תעלה למגרש עם נחישות ורצון גדולים. יש סיבות לדאוג מהפועל ת"א, חייבים לכבד את היריבה שלנו שהיא חזקה מהצפוי - קבוצה טובה, קישור טכני וכושר גופני – ובכלל, שחקנים עם כישרון וקצב מצוין. אם מנתחים אותם היטב, מבינים שהם הרבה יותר טובים ממה שחושבים".