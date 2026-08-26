הפועל ת"א תפגוש מחר (חמישי) את אטאלנטה במסגרת משחק הגומלין של פלייאוף הקונפרנס ליג, אליו היא מגיעה אחרי שסיימה ב-0:0 מרשים בברגמו.
האדומים עומדים להינות מתמיכה גדולה של אלפי אוהדים במישקולץ, אך הערב הודיעה אופ"א כי הקבוצה נענשה בעקבות שימוש רב בפירוטכניקה במשחק שנערך באיטליה. לפי ההודעה שפורסמה, האדומים נאלצים לשלם קנס גדול של 43,000 יורו, ונאסר עליהם למכור כרטיסים לקהל חוץ למשחק אחד, ואחד נוסף על תנאי.
העונש כמובן אינו תקף למשחק הגומלין המכריע מחר במישקולץ במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג. אלפי אוהדים אדומים כבר מוכנים ביציעים כדי לדחוף את הקבוצה, שמגיעה במומנטום מעולה אחרי התוצאה המפתיעה באיטליה, במטרה להשלים את המלאכה ולעשות היסטוריה.