הפועל ת"א תפגוש מחר (חמישי) את אטאלנטה במסגרת משחק הגומלין של פלייאוף הקונפרנס ליג, אליו היא מגיעה אחרי שסיימה ב-0:0 מרשים בברגמו.

הפועל ת"א תפגוש מחר (חמישי) את אטאלנטה במסגרת משחק הגומלין של פלייאוף הקונפרנס ליג, אליו היא מגיעה אחרי שסיימה ב-0:0 מרשים בברגמו.

הפועל ת"א תפגוש מחר (חמישי) את אטאלנטה במסגרת משחק הגומלין של פלייאוף הקונפרנס ליג, אליו היא מגיעה אחרי שסיימה ב-0:0 מרשים בברגמו.