"אחרי שני ההפסדים שלנו, ברק אברמוב שלח לי הודעה בשתיים בלילה ואמר לי כמה שאני טוב, כמה שהוא מחזיק ממני ומאמין בי. זכיתי בבעלים שהוא חריג בנוף". אחרי שמועות לא מבוססות על כך שמעמדו של מאמן בית״ר ירושלים נמצא בסכנה, אלמוג כהן סיפר אתמול, לאחר הניצחון הראשון של העונה (0:1 בסכנין), על ההודעה שקיבל מבעלי המועדון - שלא העלה לרגע את האפשרות להחליפו.

לחץ ענק השתחרר אמש בחדר ההלבשה בדוחא, אחרי שבית"ר ניצחה לראשונה העונה ולא ספגה, לאחר שספגה שבעה שערים בשני המשחקים הראשונים. עם זאת, גם במועדון יודעים כי היה זה משחק חלש נוסף, שבמזל רב הסתיים עם שלוש נקודות.

גלריה אלמוג כהן על הקווים, אתמול בדוחא ( צילום: עומרי שטיין )

מי שנכנס רק בדקה ה-87 היה הקפטן ירדן שועה, שהורד לספסל. כשנכנס, מסר שתי מסירות טובות שלא נוצלו לשערים. "אני מאשים את עצמי אחרי בדיקה לגבי שועה. דחפתי אותו מהר מדי כשהוא לא היה במאה אחוז. כמאמן הייתי צריך לעשות את זה בצורה יותר נכונה, להשתמש בו פחות בדקות ולתת לו לחזור להתאמן כמו שצריך", אמר כהן.

מי שהיה מתוסכל מאוד הוא עומר אצילי, שפתח בהרכב, החמיץ שער בטוח ובעיקר התעסק בשופטים יותר מאשר במשחק. "עומר עוד ייכנס לעניינים ויכבוש את השערים. הוא צריך להתעסק בדברים שקשורים אליו ולא בשופטים. ברגע שהוא וירדן ייכנסו לעניינים, העונה של בית"ר תיראה אחרת", אמר המאמן. שון וייסמן, שפתח בהרכב בדוחא, הציג גם הוא משחק חלש.

ניצחון קשה. שחקני בית"ר ( צילום: עומרי שטיין )

נאנא אנטווי צפוי לשוב להרכב במשחק ביום שלישי הבא בבלומפילד מול מכבי פ"ת. גם לוקה גדראני, שריצה עונש הרחקה, ישוב ל-11. במועדון החמיאו למגינים רועי אלימלך וטימוטי מוזי, כמו גם לליאל דרעי, שהציגו משחק טוב.

למרות שכהן דיבר על הרצון האישי שלו לראות את ירין לוי, שלא מתאקלם במכבי חיפה, חוזר לבית וגן, בחיפה הבהירו כי הקשר יישאר בירוק לפחות עד לסיום העונה. בבית"ר ינסו לקדם צירוף של זר בעמדת הקשר האחורי, וייתכן כי גם שחקן ישראלי נוסף יצטרף עד לסיום חלון ההעברות ביום רביעי הבא.