אורי עזו חתם היום (שני) רשמית בבית"ר ירושלים והצטרף לקבוצה של אלמוג כהן, לאחר שהושלמה עסקת העברתו ממכבי ת"א. הקשר הצעיר יושאל ללא תמורה עד לסיום העונה, כשבהסכם בין המועדונים נכללה חובת רכישה של 60 אחוז מכרטיסו תמורת מיליון שקל, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות ונתוני כיבושים ובישולים.
"אני יוצא היום לדרך חדשה", אמר עזו לאחר השלמת העסקה. "ואין מקום טוב יותר מבית"ר ירושלים כדי לעשות את זה. אני מגיע למועדון עם קהל ענק, מסורת והיסטוריה, מועדון שכל שחקן חולם לשחק בו, מצפה כבר להתחיל ולפגוש את הקהל. אני יודע שחובת ההוכחה עליי. אני מגיע רעב, עם הרבה מוטיבציה ורצון לתת הכול על המגרש ולעזור לבית"ר ירושלים להשיג את המטרות שלה".
כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, עזו הגיע במהלך החג להבנות עם הנהלת מכבי ת"א שלפיהן לא ישתתף באימון המסכם לקראת הדרבי. השחקן ביקש להימנע מחיכוך אפשרי עם אוהדי הצהובים בעקבות המעבר לבית"ר, ולאחר לחצים מצד בני משפחתו הוחלט להיענות לבקשתו.
עזו, אחיינו של אופיר עזו ששיחק בבית"ר ירושלים בין השני 2004 ל-2006, צפוי לערוך את אימון הבכורה שלו בבית וגן כבר ביום רביעי הקרוב, וככל הנראה יגיע מחר לבלומפילד כדי לצפות במשחק מול מכבי פ"ת. הוא צפוי להיות הרכש האחרון של בית"ר בחלון הנוכחי, לאחר צירופו של הקשר הקולומביאני סרנה, שנרכש מאינדפנדיינטה מדיין תמורת 600 אלף אירו.