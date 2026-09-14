אורי עזו חתם היום (שני) רשמית בבית"ר ירושלים והצטרף לקבוצה של אלמוג כהן, לאחר שהושלמה עסקת העברתו ממכבי ת"א. הקשר הצעיר יושאל ללא תמורה עד לסיום העונה, כשבהסכם בין המועדונים נכללה חובת רכישה של 60 אחוז מכרטיסו תמורת מיליון שקל, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות ונתוני כיבושים ובישולים.

אורי עזו חתם היום (שני) רשמית בבית"ר ירושלים והצטרף לקבוצה של אלמוג כהן, לאחר שהושלמה עסקת העברתו ממכבי ת"א. הקשר הצעיר יושאל ללא תמורה עד לסיום העונה, כשבהסכם בין המועדונים נכללה חובת רכישה של 60 אחוז מכרטיסו תמורת מיליון שקל, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות ונתוני כיבושים ובישולים.

אורי עזו חתם היום (שני) רשמית בבית"ר ירושלים והצטרף לקבוצה של אלמוג כהן, לאחר שהושלמה עסקת העברתו ממכבי ת"א. הקשר הצעיר יושאל ללא תמורה עד לסיום העונה, כשבהסכם בין המועדונים נכללה חובת רכישה של 60 אחוז מכרטיסו תמורת מיליון שקל, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות ונתוני כיבושים ובישולים.