אחד השחקנים החשובים של הפועל ת"א, המגן הצרפתי מרקוס קוקו, יפתח הערב בדרבי מול מכבי ת"א בבלומפילד. קוקו החמיץ את משחק הליגה האחרון נגד הפועל ר"ג בשל פציעה, אך התאושש ויעמוד לרשותו של אליניב ברדה, שייהנה מסגל בכיר מלא.
קוקו יתפוס את מקומו של שחר פיבן, שפתח מול ר"ג. בהפועל מקווים לקבל תרומה משמעותית יותר מסתיו טוריאל, שלא פתח היטב את העונה לאחר שמעברו ללצ'ה האיטלקית לא יצא לפועל.
"טוריאל הוא איש המספרים הכי חשוב לנו, הוא השחקן ההתקפי הכי חשוב שלנו. אם הוא יהיה כמו במשחקים של העונה שעברה או מול לודוגורץ, אז יהיה לנו סיכוי גבוה יותר", אמרו בהפועל ת"א. במועדון מרוצים מאוד גם מיכולתו של דגלאס אווסו.
מי ששוב לא יירשם למשחק הוא הזר השמיני, יאניק ללינדאל. המגן ההולנדי הגיע לקבוצה ללא כושר משחק, ובמקביל שאנדה סילבה עדיין לא מצא מועדון חדש ומנהל מגעים עם מספר קבוצות. אם לא יימצא פתרון עד לסגירת חלון ההעברות בעוד יומיים, הפועל תנסה להגיע עם סילבה להסדר או להקפיאו.