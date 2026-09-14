אחד השחקנים החשובים של הפועל ת"א, המגן הצרפתי מרקוס קוקו, יפתח הערב בדרבי מול מכבי ת"א בבלומפילד. קוקו החמיץ את משחק הליגה האחרון נגד הפועל ר"ג בשל פציעה, אך התאושש ויעמוד לרשותו של אליניב ברדה, שייהנה מסגל בכיר מלא.

אחד השחקנים החשובים של הפועל ת"א, המגן הצרפתי מרקוס קוקו, יפתח הערב בדרבי מול מכבי ת"א בבלומפילד. קוקו החמיץ את משחק הליגה האחרון נגד הפועל ר"ג בשל פציעה, אך התאושש ויעמוד לרשותו של אליניב ברדה, שייהנה מסגל בכיר מלא.

אחד השחקנים החשובים של הפועל ת"א, המגן הצרפתי מרקוס קוקו, יפתח הערב בדרבי מול מכבי ת"א בבלומפילד. קוקו החמיץ את משחק הליגה האחרון נגד הפועל ר"ג בשל פציעה, אך התאושש ויעמוד לרשותו של אליניב ברדה, שייהנה מסגל בכיר מלא.

קוקו יתפוס את מקומו של שחר פיבן, שפתח מול ר"ג. בהפועל מקווים לקבל תרומה משמעותית יותר מסתיו טוריאל, שלא פתח היטב את העונה לאחר שמעברו ללצ'ה האיטלקית לא יצא לפועל.

קוקו יתפוס את מקומו של שחר פיבן, שפתח מול ר"ג. בהפועל מקווים לקבל תרומה משמעותית יותר מסתיו טוריאל, שלא פתח היטב את העונה לאחר שמעברו ללצ'ה האיטלקית לא יצא לפועל.

קוקו יתפוס את מקומו של שחר פיבן, שפתח מול ר"ג. בהפועל מקווים לקבל תרומה משמעותית יותר מסתיו טוריאל, שלא פתח היטב את העונה לאחר שמעברו ללצ'ה האיטלקית לא יצא לפועל.