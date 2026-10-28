בשורות טובות לספיר ברמן, שתוכל לחזור בקרוב לשפוט במשחקי ליגת העל. השופטת הבכירה עברה היום (רביעי) את מבדקי הכושר אחרי שלא התייצבה בפעם הראשונה ונכשלה בפעם השנייה, ותשוב לשפוט בעוד כחודש. ברמן תחזור בהדרגתיות.
ברמן היא מהשופטות הבכירות בכדורגל הישראלי, ומשובצת לרוב במשחקים בעלי פרופיל גבוה, כמו משחקי עונה, דרבי תל-אביבי ומשחקי צמרת נוספים. היא נכנסה להיסטוריה כשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה בישראל, ובמרץ 2025 הפכה לשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה אי פעם ששופטת משחק בינלאומי, כשניהלה את המפגש בין צפון אירלנד למונטנגרו במסגרת מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17.