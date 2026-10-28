ברמן היא מהשופטות הבכירות בכדורגל הישראלי, ומשובצת לרוב במשחקים בעלי פרופיל גבוה, כמו משחקי עונה, דרבי תל-אביבי ומשחקי צמרת נוספים. היא נכנסה להיסטוריה כשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה בישראל, ובמרץ 2025 הפכה לשופטת הטרנסג'נדרית הראשונה אי פעם ששופטת משחק בינלאומי, כשניהלה את המפגש בין צפון אירלנד למונטנגרו במסגרת מוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17.