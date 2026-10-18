14 שערים, ניצחון ראשון בקמפיין - והדחה: נבחרת ישראל עד גיל 17 הביסה היום (ראשון) 0:14 את ליכטנשטיין במוקדמות אליפות אירופה, אבל גם התוצאה החריגה לא הספיקה לה כדי להמשיך לשלב הבא. במשחק המקביל ניצחה שווייץ 0:2 את ספרד, הבטיחה את עלייתה והותירה את הנבחרת של אריק בנאדו מחוץ לתמונה.