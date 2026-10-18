14 שערים, ניצחון ראשון בקמפיין - והדחה: נבחרת ישראל עד גיל 17 הביסה היום (ראשון) 0:14 את ליכטנשטיין במוקדמות אליפות אירופה, אבל גם התוצאה החריגה לא הספיקה לה כדי להמשיך לשלב הבא. במשחק המקביל ניצחה שווייץ 0:2 את ספרד, הבטיחה את עלייתה והותירה את הנבחרת של אריק בנאדו מחוץ לתמונה.
ישראל הגיעה למשחק אחרי הפסד 2:0 לספרד ו-0:0 מול שווייץ, והפעם מצאה את הרשת שוב ושוב. שער עצמי של אלכסנדר מתיאס בדקה ה-14 פתח את החגיגה, והקפטן נועם גולדנברג הכפיל בדקה ה-22. תומר דבח (31), יונתן קוריאט (32) וגולדנברג, עם השני שלו בדקה ה-38, קבעו 0:5 עוד לפני ההפסקה.
במחצית השנייה הקצב רק גבר. דבח כבש שוב בדקה ה-50 וגולדנברג השלים שלושער בדקה ה-55. אריאל דורה הוסיף צמד בדקות 58 ו-64, וגם המחליף נועם עזרן כבש פעמיים בתוך ארבע דקות, בדקות 71 ו־75.
יותם כלפה הצטרף לרשימת הכובשים בדקה ה־80, לירז יונתנוב הבקיע בדקה ה־90, ודבח חתם את התוצאה בדקה השישית של תוספת הזמן והשלים שלושער משלו. בסך הכול כבשה ישראל תשעה שערים במחצית השנייה.
אלא שהחגיגה על הדשא לא שינתה יותר מדי: הניצחון של שווייץ על ספרד הכריע את המאבק, וישראל סיימה את שלב הבתים עם ארבע נקודות ועם ניצחון גדול שלא הספיק כדי להעפיל לאליפות אירופה.