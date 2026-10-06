בסטורי שהעלה אצילי לחשבון האינסטגרם שלו, שבו תייג את שועה, נכתב: "אין כמו בבית, ושכולם שם יקשרו לך את השרוכים". אצילי הוסיף לפוסט גם אימוג'י של ליצן. נראה שהרמיזה היא לכך ששועה מיעט לקבל דקות במדי נבחרת ישראל בארבעת משחקי החלון.