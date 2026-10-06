חלון הנבחרות הארוך הסתיים, ושחקני נבחרת ישראל החלו לשוב לקבוצותיהם לקראת חידוש הליגות, כולל ליגת העל. ירדן שועה, שחזר לבית"ר ירושלים, זכה למחווה מחברו לקבוצה, עומר אצילי, שעל הדרך עקץ את נבחרת ישראל, ככל הנראה בעקבות העובדה שקפטן בית"ר כמעט לא קיבל דקות משחק.
בסטורי שהעלה אצילי לחשבון האינסטגרם שלו, שבו תייג את שועה, נכתב: "אין כמו בבית, ושכולם שם יקשרו לך את השרוכים". אצילי הוסיף לפוסט גם אימוג'י של ליצן. נראה שהרמיזה היא לכך ששועה מיעט לקבל דקות במדי נבחרת ישראל בארבעת משחקי החלון.
שועה ישב על הספסל במשך שלושת המשחקים הראשונים של הנבחרת בחלון, במשחק החוץ נגד אוסטריה, ולאחר מכן גם נגד אירלנד וקוסובו בדברצן. במשחק האחרון נגד אירלנד, שנערך בבאצ'קה טופולה שבסרביה, שועה נכנס מהספסל ושיחק 12 דקות.
אחרי פגרה של כשלושה שבועות, ליגת העל תחודש בסופ"ש הקרוב. בית"ר ירושלים, שניצחה בשלושת משחקיה האחרונים, תקווה להמשיך במומנטום כשתתארח אצל הפועל ר"ג ביום ראשון הקרוב במסגרת המחזור החמישי.