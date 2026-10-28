עוד זעזוע בעירוני טבריה. המועדון הודיע היום (רביעי) על סיום תפקידו של מוטי קריספיל בצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת, בתקופה שבה הקבוצה מתמודדת עם שורה של משברים מחוץ למגרש.
"ההחלטה התקבלה על ידי הנהלת המועדון במסגרת בחינת ההתנהלות המקצועית והניהולית, ומתוך ראיית טובת המועדון והמשך דרכו", נמסר בהודעה. בטבריה הודו לקריספיל על עבודתו ותרומתו לקבוצה ואיחלו לו הצלחה בהמשך.
עוד נמסר: ״עירוני דורות טבריה תמשיך לפעול לשמירה על יציבות מקצועית וניהולית, תוך התמקדות במטרות הקבוצה ובהמשך העונה״. בהודעה לא פורטו הנסיבות שהובילו להחלטה ולא נמסר על מינוי מחליף.
הפרידה מגיעה לאחר חודשים סוערים במועדון. בפרשת החוזים הכפולים הופחתו ממאזנה של טבריה 14 נקודות בשתי עונות - שמונה בעונה שעברה ושש בעונה הנוכחית. בהמשך נחשפה פרשת העירויים, שבמסגרתה הורחקו שחקנים בכירים לשלושה חודשים והמאמן אלירן חודדה הושעה לתקופה ממושכת יותר.
גם המחלוקת בין אריה קלמנזון למיקי ביתן סביב השליטה במועדון וזכויות החתימה בחשבון הבנק פגעה בהתנהלות השוטפת. בעקבותיה הוקפאה הפעילות בחשבון, ובית המשפט מינה נאמנת חיצונית שקיבלה את סמכויות הניהול והחתימה.
החודש נוספה לכך פרשת "תמונת מראה", שבמסגרתה נעצרו בכירים במועדון בהווה ובעבר. החקירה עוסקת בחשדות לעבירות כלכליות שבוצעו לכאורה לאורך ארבע עונות ובהיקף של עשרות מיליוני שקלים.