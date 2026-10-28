עוד זעזוע בעירוני טבריה. המועדון הודיע היום (רביעי) על סיום תפקידו של מוטי קריספיל בצוות המקצועי של הקבוצה הבוגרת, בתקופה שבה הקבוצה מתמודדת עם שורה של משברים מחוץ למגרש.