בהפועל חיפה מרוצים מפתיחת העונה כשניצחון הבכורה בליגה אמש (שני) על בני סכנין (1:3) בסמי עופר מציב את האדומים-שחורים במקום השישי, זאת אחרי שלוש תוצאות תיקו מול מכבי נתניה, הפועל באר-שבע והפועל ת"א.

בהפועל חיפה מרוצים מפתיחת העונה כשניצחון הבכורה בליגה אמש (שני) על בני סכנין (1:3) בסמי עופר מציב את האדומים-שחורים במקום השישי, זאת אחרי שלוש תוצאות תיקו מול מכבי נתניה, הפועל באר-שבע והפועל ת"א.

בהפועל חיפה מרוצים מפתיחת העונה כשניצחון הבכורה בליגה אמש (שני) על בני סכנין (1:3) בסמי עופר מציב את האדומים-שחורים במקום השישי, זאת אחרי שלוש תוצאות תיקו מול מכבי נתניה, הפועל באר-שבע והפועל ת"א.

"שיחקנו בשלושת המשחקים הראשונים בטרנר, נגד הפועל ת"א וגם בנתניה בחוץ", אמר המאמן חיים סילבס. "השנה אנחנו קבוצה חזקה. ידענו שבבית מול סכנין יהיה קשה אבל ניצחנו וזה היה חשוב מאוד. אנחנו בצורה עקבית רוצים להמשיך קדימה. הקהל צעק לתורג׳מן שיישאר – ואני אומר בפה מלא שהוא יישאר. הוא שחקן חשוב שלנו".

"שיחקנו בשלושת המשחקים הראשונים בטרנר, נגד הפועל ת"א וגם בנתניה בחוץ", אמר המאמן חיים סילבס. "השנה אנחנו קבוצה חזקה. ידענו שבבית מול סכנין יהיה קשה אבל ניצחנו וזה היה חשוב מאוד. אנחנו בצורה עקבית רוצים להמשיך קדימה. הקהל צעק לתורג׳מן שיישאר – ואני אומר בפה מלא שהוא יישאר. הוא שחקן חשוב שלנו".

"שיחקנו בשלושת המשחקים הראשונים בטרנר, נגד הפועל ת"א וגם בנתניה בחוץ", אמר המאמן חיים סילבס. "השנה אנחנו קבוצה חזקה. ידענו שבבית מול סכנין יהיה קשה אבל ניצחנו וזה היה חשוב מאוד. אנחנו בצורה עקבית רוצים להמשיך קדימה. הקהל צעק לתורג׳מן שיישאר – ואני אומר בפה מלא שהוא יישאר. הוא שחקן חשוב שלנו".