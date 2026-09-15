בהפועל חיפה מרוצים מפתיחת העונה כשניצחון הבכורה בליגה אמש (שני) על בני סכנין (1:3) בסמי עופר מציב את האדומים-שחורים במקום השישי, זאת אחרי שלוש תוצאות תיקו מול מכבי נתניה, הפועל באר-שבע והפועל ת"א.
"שיחקנו בשלושת המשחקים הראשונים בטרנר, נגד הפועל ת"א וגם בנתניה בחוץ", אמר המאמן חיים סילבס. "השנה אנחנו קבוצה חזקה. ידענו שבבית מול סכנין יהיה קשה אבל ניצחנו וזה היה חשוב מאוד. אנחנו בצורה עקבית רוצים להמשיך קדימה. הקהל צעק לתורג׳מן שיישאר – ואני אומר בפה מלא שהוא יישאר. הוא שחקן חשוב שלנו".
לגבי היכולת של הקבוצה אמר המאמן: "התחברה כאן קבוצה טובה, גם בזכות חדר ההלבשה וזה נראה טוב. אני מאוד אוהב את מה שאני רואה בהפועל חיפה. יש פה שמחת חיים גדולה כאשר גם שחקנים שלא משחקים מפרגנים ומציגים מחויבות. נאור סבג משחק מצוין, ציר מרכזי בקבוצה. הוא עושה עבודה מצוינת עם הניסיון שהוא מביא. הוא הברומטר שלנו".
ליעד גונן, שכבש במשחק והקדיש את השער לאוראל שלום אלון, תושב הקריות שנפל ב-7 באוקטובר בקרבות על קיבוץ בארי: "אני מרגיש שאני מתקדם מאז גביע הטוטו. יש לנו חדר הלבשה רציני, פתיחת עונה טובה ואנחנו צריכים להמשיך קדימה. לדעתי יכולנו להיות עם נקודה נוספת".