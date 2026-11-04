במכבי פ"ת כבר מכירים את הסיפור הזה: שחקן צעיר מקבל הזדמנות בבוגרים, הופך לחלק משמעותי מהקבוצה ומושך תשומת לב של מועדונים בעלי תקציבים גדולים יותר. לירן חזן, בן 20, נמצא כעת במרכז התהליך הזה. אחרי שהיה שותף לזכייה בגביע המדינה ולחזרה לליגת העל, הקשר ההתקפי ממשיך להתקדם בליגת העל, ובמקביל שמו נקשר במעבר עתידי לקבוצה גדולה בארץ או לחו"ל.

אלא שלצד ההתעניינות, בפ"ת מציבים גבול ברור בכל הנוגע למועד המכירה האפשרי. מהמועדון נמסר: "אם תהיה מכירה, היא לא תתקיים לפני קיץ 2027". זו העמדה שמציגים במועדון לגבי השחקן שגדל בכל מחלקות הנוער של הקבוצה וכבר עבר איתה זכייה בתואר, ירידת ליגה וחזרה לליגה הבכירה.

גלריה במכבי פ"ת לא מתכוונים לשחררו העונה. לירן חזן ( צילום: עוז מועלם )

ביום ראשון האחרון כבש חזן בהפסד 5:2 להפועל באר-שבע. זה היה שערו השלישי בתשע הופעות ליגה העונה. עבור מי שנכנס לכדורגל הבוגרים לפני פחות משלוש שנים, מדובר בשלב נוסף בתהליך שהחל במחלקת הנוער וקיבל תאוצה דווקא בגביע המדינה.

חזן הגיע למכבי פ"ת מעירוני מודיעין בעונת 2019/20. הוא התבלט ביכולת ההבקעה שלו, ובעונת 2022/23 סיים עם 21 שערים ב־34 הופעות בכל המסגרות. עוד לפני שהפך לשחקן קבוע בבוגרים, הוא השתלב בנבחרות הצעירות של ישראל ובהמשך הגיע גם לנבחרת הצעירה.

הוא משחק כקשר התקפי ויכול להשתלב גם כחלוץ או בכנף. את ההיכרות הראשונה שלו עם הקהל הרחב עשה כמחליף במשחק גביע, כאשר ב־27 בינואר 2024, כשהיה בן 17, העניק לו רן קוז’וך הופעת בכורה בבוגרים מול מכבי יבנה. המשחק נגרר להארכה, ושם חזן השתלט על המשחק והראה ממה הוא עשוי, כאשר צמד שלו סידר למכבי פ"ת ניצחון 1:3 וכרטיס לשמינית הגמר.

כבר יש לו ברזומה זכייה בגביע ועליית ליגה. חזן חוגג ( צילום: עוז מועלם )

במהלך החודשים הבאים הוא המשיך להשתלב בקבוצה הבוגרת, ובמשחקי הגביע סיפק גם את השערים שהפכו אותו לאחד השמות המזוהים עם המסע של המועדון. ברבע הגמר מול מכבי ת"א, חזן כבש את השער האחרון בניצחון 2:4 לאחר הארכה.

עד מאי כבר עמד מאזנו במפעל על חמישה שערים בארבע הופעות. את אותה עונה סיים כשותף לזכייה בגביע המדינה, אחרי הניצחון בגמר על הפועל באר-שבע. בתוך חודשים ספורים עבר ממעמד של שחקן אלמוני שרק עלה מהנוער לחלק אינטגרלי מקבוצה שזכתה בתואר.

במועדון פעלו באותה תקופה כדי להבטיח את המשך דרכו ובחודש מאי הודיעה מכבי פ"ת על הארכת חוזהו עד קיץ 2029. בעת החתימה פורסם כי ההסכם אינו כולל סעיף שחרור. החוזה הארוך הוא נתון מרכזי בכל דיון על עתידו.

בהמשך הגיע גם המבחן של הליגה הלאומית. בעונה שעברה כבש חזן עשרה שערי ליגה והיה בין השחקנים שסייעו לקבוצה לשוב לליגת העל. אחרי החשיפה במשחקי הגביע, הוא צבר ניסיון גם לאורך עונה שבה נדרשה פ"ת לעמוד במשימת העלייה.

חזן יילך בדרכו? מנור סולומון במדי מכבי פ"ת ( צילום: עוז מועלם )

יצטרף למושבה הישראלית ב-MLS?

ההתקדמות הזו מלווה בדיווחים על התעניינות מחוץ למועדון. הוא זוכה להתעניינות מקבוצות בליגת העל ובחו"ל, כשבין הקבוצות ששמן נקשר בו נמצאות ונקובר ווייטקאפס וקולורדו ראפידס מה-MLS. לפי הדיווחים, ונקובר גילתה עניין בחזן, אך נותרו פערים כספיים מול פ"ת.

שאלת היעד הבא של חזן נותרה פתוחה. ההערכה היא כי תג המחיר שלו יעמוד על כשני מיליון אירו ואף יותר. אם תתבצע מכירה, חזן יצטרף לרשימה ארוכה של שחקנים שמכבי פ"ת קידמה ומכרה בסכומים משמעותיים. הבולטים שבהם הוא מנור סולומון, שעבר לשחטאר דונייצק תמורת כ-6.5 מיליון אירו, וליאל עבדה שנמכר לסלטיק בכ-4 מיליון אירו, ובהמשך פ"ת קיבלה כ-600 אלף אירו נוספים בעקבות מעברו לשארלוט, בזכות זכויות שנשארו בידיה ממכירה עתידית.

לצד שחקנים שהתפתחו במחלקת הנוער, המועדון ביצע גם עסקאות של השבחת שחקני רכש. לאמק בנדה עבר ללצ’ה בעסקה שפורסם כי הסתכמה בכ-2 מיליון אירו, איתן אזולאי נמכר למכבי נתניה בכ-700 אלף אירו ועידן טוקלומטי עבר לשארלוט ב-2024 תמורת כ-3.5 מיליון דולר. בקיץ האחרון הצטרף לרשימה גם ניב יהושע, שנמכר להפועל באר-שבע בעסקה שהסתכמה בחמישה מיליון שקל. גם עם יהושע המתינו במכבי פ"ת לסוף העונה.