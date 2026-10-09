מכה למכבי חיפה: הקשר סדריק דון, שנפצע במשחק האימון מול הפועל כפר סבא, עבר הבוקר (שישי) בדיקת הדמיה שבה אובחן קרע בשריר הירך האחורי. דון צפוי לשוב לפעילות לאחר פגרת הנבחרות בחודש נובמבר.
ובינתיים בחיפה נערכים לקראת המשחק ביום שני מול הפועל ירושלים בטדי - והסאגה שנוצרה. מינהלת הליגות והפועל ירושלים פרסמו היום קריאה משותפת לאוהדי מכבי חיפה להגיע למשחק. ההודעה מגיעה לאחר שמכבי חיפה החליטה שלא לפתוח מכירת כרטיסים מסודרת לאוהדיה, בעקבות טענות המועדון על התנהלות משטרת ירושלים כלפי הקהל הירוק בשנים האחרונות.
בהמשך לשיחות ולפגישות שנערכו עם משטרת ישראל, הודיעו המנהלת והפועל ירושלים שהן פועלות בשיתוף המשטרה וגורמי האבטחה כדי לאפשר את הגעת אוהדי מכבי חיפה למשחק בתנאים בטוחים ומכבדים. במסגרת ההיערכות יוקצו לאוהדים הירוקים יציעים ייעודיים ונפרדים.
יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, אמר: "אנחנו מאמינים כי הכדורגל צריך להיות מקום שבו כל אוהד ואוהדת יכולים להגיע, לתמוך בקבוצתם וליהנות מהמשחק. בימים האחרונים שוחחתי ארוכות עם משטרת ישראל והנהלות הקבוצות על מנת להבטיח את הגעת, שהות ופיזור האוהדים בצורה מזמינה ובטוחה. בשיחות שקיימנו עם משטרת ישראל, הובטח לנו כי המשטרה תפעל לקליטה יעילה ונעימה של אוהדי מכבי חיפה באצטדיון ויציעי הקבוצה והגישה אליהם ינוהלו על ידי כוחות הסדרנות האזרחיים. אנחנו קוראים לאוהדי מכבי חיפה להגיע למשחק, לעודד את קבוצתם ולסייע לכולנו לקיים אירוע ספורטיבי באווירה טובה מכבדת ובטוחה".
מנכ"ל הפועל ירושלים, אורי שרצקי, הוסיף: "אנחנו מצפים לארח את מכבי חיפה ואת אוהדיה ומזמינים אותם להגיע ולתמוך בקבוצתם. הכדורגל שייך לאוהדים ואנחנו רוצים לראות את היציעים מלאים בקהל שמעודד, מתרגש וחי את המשחק. מחיר הכרטיס יהיה נגיש, מזמין ואטרקטיבי ויעמוד על 70 ש"ח כולל עמלות. נעשה את המיטב כדי לקבל את פני האוהדים בצורה מכבדת ונעימה, בתקווה למשחק מהנה וספורטיבי לכולם".