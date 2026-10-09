יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון, אמר: "אנחנו מאמינים כי הכדורגל צריך להיות מקום שבו כל אוהד ואוהדת יכולים להגיע, לתמוך בקבוצתם וליהנות מהמשחק. בימים האחרונים שוחחתי ארוכות עם משטרת ישראל והנהלות הקבוצות על מנת להבטיח את הגעת, שהות ופיזור האוהדים בצורה מזמינה ובטוחה. בשיחות שקיימנו עם משטרת ישראל, הובטח לנו כי המשטרה תפעל לקליטה יעילה ונעימה של אוהדי מכבי חיפה באצטדיון ויציעי הקבוצה והגישה אליהם ינוהלו על ידי כוחות הסדרנות האזרחיים. אנחנו קוראים לאוהדי מכבי חיפה להגיע למשחק, לעודד את קבוצתם ולסייע לכולנו לקיים אירוע ספורטיבי באווירה טובה מכבדת ובטוחה".