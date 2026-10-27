האם ישראל עלולה לאבד את אחד הכישרונות המסקרנים שצומחים כיום בכדורגל האירופי? בצ'כיה לא מסתירים את ההתעניינות באוריין גורן, קשר ברצלונה בן ה-17, ואף מודים כי היו רוצים לראות אותו לובש את מדי הנבחרת הלאומית. פאבל נדבד, כוכב העבר הצ'כי וכיום המנהל הכללי של הנבחרות במדינה, אישר כי מתקיימים מגעים עם השחקן, משפחתו וסוכנו, והדגיש כי מבחינת הצ'כים מדובר בכישרון יוצא דופן.

"אנחנו בקשר איתו, עם המשפחה שלו ועם המנהל שלו. אני חושב שהוא כישרון ענק, לא רק בכדורגל הצ'כי-ישראלי, אלא באופן כללי", אמר נדבד בפודקאסט SportBar של אתר הספורט הצ'כי iDNES.

גלריה ישראל תאבד אותו? אוריין גורן ( צילום: Pedro Salado/Getty Images )

גורן, שעלה לאחרונה לכותרות גם בעקבות הופעתו על ספסל ברצלונה בקלאסיקו מול ריאל מדריד, משחק בקבוצת המילואים של המועדון בליגה הרביעית, אחרי שצמח באקדמיית לה מאסיה המפורסמת של המועדון הקטלאני. הוא נולד בישראל, חי בה עד גיל 13, ואז עבר עם הוריו לספרד. שורשיו הצ'כיים מגיעים מצד משפחתו: סבו וסבתו היו יהודים ממוצא צ'כי ועזבו את צ'כוסלובקיה מולדתם לישראל זמן קצר לפני מלחמת העולם השנייה, בין היתר בשל האיום הנאצי.

אף שגורן כבר מייצג את ישראל במסגרת הבינלאומית, ושיחק בנבחרות הצעירות, הוא עשוי בעתיד לבחור גם בצ'כיה, ובנסיבות המתאימות אף בספרד. בצ'כיה מנסים לנצל את האפשרות הזאת כדי לשכנע אותו להצטרף לפרויקט הנבחרות שלהם, ולפי נדבד, המאמצים כבר נמשכים תקופה מסוימת.

"תמיד יש סיכוי. זה תלוי בשאלה אם השחקן מעוניין להקשיב לך", הסביר נדבד. "היינו איתו בקשר פעמיים או שלוש, ואולי אפילו יותר, בעיקר דרך המאמן סנטי דניה. השורשים שלו שם והוא יכול לבחור. הוא יכול לשחק עבור ישראל, שממנה מגיע אביו, ולכן זה יהיה אפילו קשה יותר. אבל אני חושב שהצענו לו משהו שעניין אותו ואת משפחתו. נראה איך זה יתפתח".

גורן במדי הנבחרת הצעירה ( צילום: ההתאחדות לכדורגל )

הצ'כים, כך מתברר, אינם מסתפקים בניסיון לצרף את גורן לנבחרות הצעירות שלהם. נדבד חשף כי מבחינתם הוא עשוי להיות מועמד גם לנבחרת הבוגרת, וזאת למרות גילו הצעיר. "הוא שייך כרגע לשנתון עד גיל 18, וכעת הוא אמור לקבל זימון לנבחרת ישראל עד גיל 19, שאיתה ישחק במוקדמות. אבל אנחנו הצענו לו משהו מעבר לכך. אנחנו חושבים שיש לו את מה שצריך כדי להיות בנבחרת הבוגרת שלנו", הצהיר.

נדבד אף הרחיק לכת בהשוואה מקצועית מסקרנת, כשניסה להסביר את סוג השחקן שגורן עשוי להפוך להיות. "אם זה היה אפשרי, הוא היה יכול להיות שחקן כמו פדרי. לא נקרא לו 'פדרי הצ'כי', אבל הייתי משווה אותו אליו. הוא מתקדם מאוד מבחינה טכנית, בקיצור, שחקן בסגנון של ברצלונה, ואני חושב שבקרוב הוא יהיה בהרכב הפותח", אמר.