יעקב שחר מקדם ניסיון נוסף למכירת מכבי חיפה, והפעם מבקש להעביר את מלוא הבעלות על המועדון בעסקה אחת, תמורת 100 מיליון דולר. כך דווח היום (רביעי) בכלכליסט. המהלך מגיע כחצי שנה לאחר שנכשלו המגעים למכירת מחצית ממניות הקבוצה למשקיעים אמריקאים.

לפי הדיווח, שחר ושותפיו לבעלות, יורשי ישראל קז, שכרו את שירותיו של בנק ההשקעות ריין גרופ (Raine Group) לצורך איתור רוכש. הבנק כבר החל לפנות למשקיעים פוטנציאליים, ובין האפשרויות הנבחנות נמצאת הקמת קבוצת רכישה שתשלב בעל שליטה עם יזמי הייטק אוהדי מכבי חיפה.

שחר ( צילום: גיל נחושתן )

במסגרת המתווה שמנסה הבנק לגבש, מיליארדר יהודי ירכוש 51% מהמניות, ואילו קבוצת היזמים תחזיק ב־49% הנותרים. ההשקעה המתוכננת של כל אחד מהיזמים תהיה בטווח של 5–10 מיליון דולר. בכלכליסט צוין כי הבנק מחפש משקיע בסדר הגודל של לן בלווטניק, אך בלווטניק עצמו מסר שלא נעשתה אליו פנייה.

היזמים שאליהם פנה הבנק משתייכים לפורום "גרינטק", המאגד אנשי הייטק אוהדי הקבוצה. את ההתארגנות מצדם מוביל תום ליבנה, ממייסדי חברת התמלול ורביט, שהגיעה בשיאה לשווי של שני מיליארד דולר. ליבנה הקים את החברה עם אריק שלף וקובי בן צבי, וכיום הוא מנכ"ל איירון דום אקוויזישן, הנסחרת בנאסד"ק. החברה גייסה במאי האחרון 157 מיליון דולר מאיל וולדמן וממשקיעים נוספים.

שמות נוספים שעשויים להשתלב ברכישה הם עופר בן נון, שהקים ומכר את ארגוס וטאלון תמורת יותר ממיליארד דולר; טל סלובודקין, שותף מנהל בקרן סטייג' וואן; שמעון אלקבץ, מייסד חברת חיזוי מזג האוויר טומורו; וזיו פז, ממייסדי פלטפורמת התשלומים מליו.

עוד הוזכרו תמיר בר אילן, מייסד סיירה; עמי סירקיס, מייסד אפליקציית הספורט score365, שנמכרה ב־200 מיליון דולר; וגיא ניצן, מייסד ריקאפפ, המפתחת תקצירי ספורט מותאמים אישית. לא כל חברי הפורום צפויים להשקיע, ולצד אנשי ההייטק עשויים להצטרף להתארגנות גם המלונאי דוד פתאל ואיש הספנות אודי אנג'ל.

ריין גרופ, שנבחר להוביל את המהלך, מתמחה בתחומי הטכנולוגיה, המדיה והתקשורת, וליווה בעבר עסקאות רכישה וגיוסי הון בתחום הספורט. את הפירמה הקימו ג'ו ראביץ', לשעבר בגולדמן זאקס, וג'ף סיין, שהיה בכיר בבנק ההשקעות UBS. השניים משמשים גם כשותפים הבכירים שלה.

הבנק פועל בשמונה ערים: ניו יורק, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, לונדון, ברצלונה, מומבאי, שנחאי וסינגפור. לפי הדיווח, איש העסקים הישראלי דייויד צ'יזיק הוא דמות מרכזית במהלך, בשל קשריו עם שחר ועם שני מייסדי הפירמה.

הניסיון הקודם להעברת הבעלות היה מצומצם יותר. לפני כשנה החלה קבוצת משקיעים אמריקאים בראשות אדם פריד לנהל מגעים לרכישת חלקם של יורשי ישראל קז – מחצית ממניות המועדון – לפי שווי כולל של 80 מיליון דולר. העסקה המתוכננת כללה גם אפשרות לרכוש בהמשך את מניות משפחת שחר, אך הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים והמגעים הסתיימו ללא הסכם.