לפני מבצע "שאגת הארי" בפברואר האחרון, היו משוכנעים בהתאחדות כי ניתן יהיה להשיב את המשחקים לארץ, ואף הועברו מסרים מאופ"א להיערך לכך - בעיקר עבור המועדונים ששיחקו בקיץ במוקדמות המפעלים האירופיים. אך המבצע המשותף עם האמריקאים הוביל לדחיית העיסוק בנושא. גם המחשבה כי ניתן יהיה לארח את משחקי ליגת האומות הקרובים התבררה כלא ריאלית. הפעם האחרונה שבה שיחקה נבחרת ישראל בארץ הייתה בספטמבר 2023 מול בלארוס באצטדיון בלומפילד, ומאז היא נאלצת לשחק רק בחו"ל.

לפני מבצע "שאגת הארי" בפברואר האחרון, היו משוכנעים בהתאחדות כי ניתן יהיה להשיב את המשחקים לארץ, ואף הועברו מסרים מאופ"א להיערך לכך - בעיקר עבור המועדונים ששיחקו בקיץ במוקדמות המפעלים האירופיים. אך המבצע המשותף עם האמריקאים הוביל לדחיית העיסוק בנושא. גם המחשבה כי ניתן יהיה לארח את משחקי ליגת האומות הקרובים התבררה כלא ריאלית. הפעם האחרונה שבה שיחקה נבחרת ישראל בארץ הייתה בספטמבר 2023 מול בלארוס באצטדיון בלומפילד, ומאז היא נאלצת לשחק רק בחו"ל.

לפני מבצע "שאגת הארי" בפברואר האחרון, היו משוכנעים בהתאחדות כי ניתן יהיה להשיב את המשחקים לארץ, ואף הועברו מסרים מאופ"א להיערך לכך - בעיקר עבור המועדונים ששיחקו בקיץ במוקדמות המפעלים האירופיים. אך המבצע המשותף עם האמריקאים הוביל לדחיית העיסוק בנושא. גם המחשבה כי ניתן יהיה לארח את משחקי ליגת האומות הקרובים התבררה כלא ריאלית. הפעם האחרונה שבה שיחקה נבחרת ישראל בארץ הייתה בספטמבר 2023 מול בלארוס באצטדיון בלומפילד, ומאז היא נאלצת לשחק רק בחו"ל.