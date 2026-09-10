בהתאחדות ממתינים מזה תקופה ארוכה לעיתוי הנכון להגשת בקשה רשמית לאופ"א להחזרת משחקי הכדורגל הבינלאומיים לישראל - זאת מתוך הבנה כי עומדת לרשותם הזדמנות אחת בלבד.
כעת, לאחר שלוש שנים ללא פעילות בינלאומית של נבחרות ומועדונים בארץ (מאז אירועי 7 באוקטובר), נראה כי התקווה מתרחקת. החרם המדיני הבינלאומי שחווה ישראל בימים האחרונים מעמיד בספק את החזרה, וככל הנראה גם את קמפיין מוקדמות היורו הבא תצטרך הנבחרת לארח בהונגריה.
לפני מבצע "שאגת הארי" בפברואר האחרון, היו משוכנעים בהתאחדות כי ניתן יהיה להשיב את המשחקים לארץ, ואף הועברו מסרים מאופ"א להיערך לכך - בעיקר עבור המועדונים ששיחקו בקיץ במוקדמות המפעלים האירופיים. אך המבצע המשותף עם האמריקאים הוביל לדחיית העיסוק בנושא. גם המחשבה כי ניתן יהיה לארח את משחקי ליגת האומות הקרובים התבררה כלא ריאלית. הפעם האחרונה שבה שיחקה נבחרת ישראל בארץ הייתה בספטמבר 2023 מול בלארוס באצטדיון בלומפילד, ומאז היא נאלצת לשחק רק בחו"ל.
גם הכדורסל בחוץ
הצונאמי המדיני החדש שמובילה בריטניה, אליה הצטרפו מדינות נוספות, מציב את הכדורגל הישראלי במצוקה קשה. הנושאים המדיניים מחלחלים למוסדות הספורט באירופה, ולפי גורמים בכדורגל הישראלי, הנבחרת תצטרך להמשיך ולארח בדברצן שבהונגריה גם במהלך מוקדמות היורו, שייפתחו במארס הקרוב ויימשכו עד נובמבר.
הספורט הישראלי כולו מתמודד כעת עם אתגר חסר תקדים. רק השבוע החליטה הנהלת פיב"א אירופה כי גם נבחרת ישראל בכדורסל לא תשוב לארח את משחקיה בארץ. "אנחנו תחת צונאמי שלא היה כדוגמתו", הודו בהתאחדות לכדורגל. בין היתר ציינו את החלטת אירלנד לארח את נבחרת ישראל בליגת האומות על מגרש נייטרלי בסרביה בשל ההתנגדות למשחק בדבלין, את סירובן של ערים באירופה לארח את הפועל באר־שבע (כמו העיר לובן, שהייתה אמורה לארח את מפגשה עם אוניון סן־ז'ילואז), ואת החשש מצעדים חריפים אף יותר בהמשך.
יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, מנסה לעצור את הסחף ופועל בנושא מתוקף תפקידו כחבר בוועד הפועל של אופ"א, אבל הבעיה רחבה הרבה יותר ונוגעת להיבטים המדיניים ותדמיתה של ישראל בעולם.
פרסום ראשון | טברניר בראש המשתכרים: 570 אלף אירו לעונה
אחת ההחתמות בפרופיל הגבוה ביותר שנראו בשנים האחרונות בליגה, ג'יימס טברניר, חתם על חוזה לעונה אחת עם אופציה לאחת נוספת, והפך לאחד משני המשתכרים הגבוהים ביותר בקריית־שלום, יחד עם יון ניקולאסקו הפצוע, כשהשניים מקבלים 200 אלף שקל נטו לחודש.
במקרה של טברניר, שחתם על חוזה לעשרה חודשים, הוא יקבל שכר של שני מיליון שקל נטו בעונה הקרובה, או אם תרצו 570 אלף אירו. המגן, שהגיע למכבי ת"א כשחקן חופשי בזכות החברות עם המאמן קני מילר, ששיחק איתו במשך שלוש שנים בגלזגו ריינג'רס, קיבל גם מענק חתימה של עשרות אלפי שקלים. טברניר וניקולאסקו הם כאמור השחקנים בעלי השכר הגבוה ביותר, כשבין הישראלים המובילים הם דור פרץ וגבי קניקובסקי עם 183 אלף שקל נטו לחודש, 525 אלף אירו לעונה.
בתוך כך, הצהובים פתחו במו"מ עם הקיצוני הצרפתי־קמרוני מורגן בוקלה (22) ממץ.
ראשי נתניה זועמים על רוני לוי והתלונות שלו
התבטאויותיו הפומביות האחרונות של מאמן מכבי נתניה, רוני לוי, לצד המסרים שהוא מעביר דרך התקשורת על כעסו מכך שהקבוצה לא התחזקה בלפחות שלושה זרים נוספים, גורמים למתיחות עם ראשי המועדון, שלא אוהבים את התנהלותו.
גורם בנתניה תקף את המאמן והבהיר כי מדובר בסגל שצריך להגיע בשקט לפלייאוף העליון. לדבריו, תוצאות התיקו מול בני־סכנין והפועל חיפה אינן קשורות לאיכות הסגל, בייחוד כאשר הבעלים רוס קסטין השקיע משאבים רבים כדי להשאיר שחקנים ברמות שכר שלא נראו שנים במועדון. הגורם ציין כי התלונות החוזרות של לוי בראיונות ובגופי התקשורת אינן התנהגות המצופה מאיש מערכת, בעוד המועדון עדיין עושה מאמצים להתחזק עד לסגירת חלון ההעברות ביום רביעי.
להתנהלות זו קיימים תקדימים במועדון, כאשר מתיחות דומה מול יוסי אבוקסיס הובילה בעבר לסיום דרכו, ונראה כי המתיחות עשויה לגדול עוד יותר אם נתניה לא תצליח להשלים את הרכש המבוקש.