הפועל באר-שבע רוצה לרשום הערב ניצחון ראשון בליגה האירופית, כשהיא מתארחת בשעה זו בדיסלדורף אצל סן ז'ילואז הבלגית, קבוצתו לשעבר של ענאן חליאלי, שמצדה תנסה לשמור על מאזן נקי מהפסדים.

עבור החבורה של רן קוז'וך, שניצחה ביום ראשון השבוע את הפועל ירושלים, מדובר באתגר לא קטן. למעשה, הקבוצה מבירת הנגב לא רשמה ניצחון חוץ במסגרת אירופית מאז שגברה על אינטר בספטמבר 2016. מאותו משחק רשמה האלופה הישראלית שתי תוצאות תיקו ושמונה הפסדים, כאשר חמשת משחקי החוץ האחרונים שלה במפעל הסתיימו בהפסד.

באר-שבע מחפשת ניצחון בכורה בליגה האירופית. ג'בון איסט ( צילום: הפועל באר-שבע )

בכל מקרה, הקבוצה הבלגית לא תיהנה מאווירה ביתית, שכן המשחק שהועתק לגרמניה מ"שיקולי ביטחון" - משוחק מול יציעים ריקים. הפועל באר-שבע, שצברה נקודה אחת בלבד בשני משחקים בליגה האירופית, איבדה סיכוי להעפיל אוטומטית לשלב הנוקאאוט - כאשר ניצחון היום ייתן לה תקווה לסיים באחד מהמקומות שמובילים לפלייאוף.

המארחת, אוניון סן ז'ילואז, האריכה ביום ראשון את רצף המשחקים המרשים שלה ללא הפסד בכל המסגרות לעשרה (שבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו) לאחר שגברה 0:3 על נילן. הרצף המכובד כולל גם את שני משחקיה הראשונים בשלב הליגה של הליגה האירופית. הקבוצה הבלגית פתחה עם ניצחון 0:3 על ויקטוריה פלזן במחזור הראשון, ו-1:1 בשבוע שעבר מול ריאל סוסיאדד החזקה.

המפגש הערב הוא הראשון בין הפועל באר-שבע לסן ז'ילואז. נתון שאמור לשמש תמרור אזהרה עבור החבורה של קוז'וך: עשרה מתוך 15 השערים האחרונים של אוניון סן ז'ילואז במשחקים אירופיים הובקעו ממצבים נייחים. בנוסף, אף קבוצה לא רשמה יותר בעיטות למסגרת מסן ז'ילואז (18) בשני מחזורי הפתיחה של הליגה האירופית, כשמנגד, באר-שבע הסתפקה עד כה בשער זכות אחד.

מהלך המשחק

דקה 3': הזדמנות גדולה לבאר-שבע, כאשר ג'בון איסט קיבל כדור עומק מאמנקווה פורסון, אך הבעיטה שלו נהדפה של ידי שוער המארחת ארווה קופי, שעצר גם את ניסיון הריבאונד של איגור זלאטנוביץ'.

הרכבים

אוניון סן ז'ילואז: ארווה קופי; לואי פטריס, ניקי הבנאר, קמיל ואן דה פרה, נוהים שיבאני; בספורט זנלי, קמיל ואן דה פר, דריוס אולארו; רלה מופוקנג, מתאו ביונדיץ', גילרמה סמית'.