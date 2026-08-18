מכבי חיפה נעלה אתמול (שני) את גביע הטוטו עם מאזן עגום במיוחד: בחמשת המשחקים במפעל רשמו הירוקים שלושה הפסדים: לעירוני קריית שמונה, להפועל חיפה, ואתמול, ל הפועל ירושלים (1:0) .

אם לשפוט על פי היכולת, מכבי חיפה רחוקה מלהציג את הכדורגל שמצופה ממנה, אחרי עוד קיץ שבו ביצעו במועדון מתיחת פנים בסגל. גם הקהל מתחיל לאבד את הסבלנות, ועוד לא נשרקה השריקה הראשונה בליגה, שם מצפה לקבוצה מהכרמל במסגרת מחזור הפתיחה משחק יחסית נוח על הנייר מול הפועל ר"ג (שבת, 20:30).

גלריה שחקני מכבי חיפה אחרי ההפסד להפועל ירושלים ( עמרי שטיין, ONE )

"כן, היכולת רחוקה מהציפיות של כולם", אומר גורם בקבוצה. "זה ברור, ועדיין, צריכים להבין שמדובר בקבוצה חדשה שגם מתמודדת עם לא מעט לחץ ונדרשת גם סבלנות".

"היינו פחות חדים, גם כשהגענו קרוב לשער", אמר מאמן הירוקים, ברק בכר, בסיום המשחק. "במחצית השנייה לא היינו מספיק תכליתיים ולא הגענו כמעט למצבים. צריך עוד לעבוד. יש הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר אותם. אנחנו עובדים הרבה על הגנה ומוסיפים עוד אימונים. בשבת יש משחק ליגה ראשון, האווירה תהיה אחרת ונצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה לראות שיפור והתקדמות, גם אם לא ניתן הצגות. נצטרך להשתפר תוך כדי משחקים".

"צריך לחבר". בכר ( צילום: עוז מועלם )

עוד אמר בכר: "אני מרגיש שאני צריך לעבוד יותר קשה, גם אני וגם השחקנים. ברור שציפינו להיראות יותר טוב ולנצח יותר. יש הרבה עבודה ואני מצפה לראות שיפור כבר בשבת. עם כל הכבוד לגביע הטוטו, ישפטו אותנו על פי התוצאות בליגה, זה כבר משהו אחר. ליאור (רפאלוב) ואני יודעים שיש עוד הרבה עבודה. צריך לחבר את השחקנים. יש פה לחץ. השחקנים החדשים צריכים זמן. חלק מבינים, לחלק ייקח עוד זמן".