מכבי חיפה נעלה אתמול (שני) את גביע הטוטו עם מאזן עגום במיוחד: בחמשת המשחקים במפעל רשמו הירוקים שלושה הפסדים: לעירוני קריית שמונה, להפועל חיפה, ואתמול, להפועל ירושלים (1:0).
אם לשפוט על פי היכולת, מכבי חיפה רחוקה מלהציג את הכדורגל שמצופה ממנה, אחרי עוד קיץ שבו ביצעו במועדון מתיחת פנים בסגל. גם הקהל מתחיל לאבד את הסבלנות, ועוד לא נשרקה השריקה הראשונה בליגה, שם מצפה לקבוצה מהכרמל במסגרת מחזור הפתיחה משחק יחסית נוח על הנייר מול הפועל ר"ג (שבת, 20:30).
"כן, היכולת רחוקה מהציפיות של כולם", אומר גורם בקבוצה. "זה ברור, ועדיין, צריכים להבין שמדובר בקבוצה חדשה שגם מתמודדת עם לא מעט לחץ ונדרשת גם סבלנות".
"היינו פחות חדים, גם כשהגענו קרוב לשער", אמר מאמן הירוקים, ברק בכר, בסיום המשחק. "במחצית השנייה לא היינו מספיק תכליתיים ולא הגענו כמעט למצבים. צריך עוד לעבוד. יש הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר אותם. אנחנו עובדים הרבה על הגנה ומוסיפים עוד אימונים. בשבת יש משחק ליגה ראשון, האווירה תהיה אחרת ונצטרך להרים את עצמנו. אני רוצה לראות שיפור והתקדמות, גם אם לא ניתן הצגות. נצטרך להשתפר תוך כדי משחקים".
עוד אמר בכר: "אני מרגיש שאני צריך לעבוד יותר קשה, גם אני וגם השחקנים. ברור שציפינו להיראות יותר טוב ולנצח יותר. יש הרבה עבודה ואני מצפה לראות שיפור כבר בשבת. עם כל הכבוד לגביע הטוטו, ישפטו אותנו על פי התוצאות בליגה, זה כבר משהו אחר. ליאור (רפאלוב) ואני יודעים שיש עוד הרבה עבודה. צריך לחבר את השחקנים. יש פה לחץ. השחקנים החדשים צריכים זמן. חלק מבינים, לחלק ייקח עוד זמן".
הפציעה של מנואל בנסון מאוד מדאיגה והבוקר הוא יעבור סדרת בדיקות. אם יתברר שמדובר בפציעה שתגרור היעדרות ממושכת, הירוקים ינחיתו זר אחר במקומו. בנושא אחר: פטר אגבה שלא נמצא בתוכניות אמור לעזוב בקרוב לקבוצה מעבר לים ואז יתפנה מקום לאנדרייה נובקוביץ, החלוץ האמריקאי של הקבוצה, שיוכל להירשם ולקחת חלק במשחק הליגה בשבת מול הפועל ר"ג.