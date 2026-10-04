"השפלנו את המדינה במשחק בשבוע שעבר מול אירלנד. עכשיו זה זמן הנקמה שלנו. צריכים להחזיר את הכבוד למדינה שלנו". זה מה שחושבים שחקנים בנבחרת ישראל לקראת המפגש הערב (ראשון, 21:45) מול האירים, שייערך לעיני יציעים ריקים בבאצ'קה טופולה. עד כה הנבחרת של רן בן שמעון צברה נקודה אחת בלבד בשלושת המשחקים הראשונים בקמפיין והיא במקום האחרון בבית 7.

אחרי התיקו מול קוסובו בחמישי האחרון בדברצן, הנבחרת עסקה בדבר אחד - בגישה. דניאל פרץ שוחרר מהסגל בשל קרע בשריר הארבע ראשי שלו, כשגם ענאן חלאילי, שנפצע מול קוסובו, לא צפוי להיכלל בסגל הערב. מנור סולומון ורז שלמה החולים לא התאמנו באימון הבוקר אתמול בנוביסאד, אך בנבחרת משוכנעים שהם יהיו כשירים להתמודדות הערב.

חולמים על ניצחון בכורה בקמפיין. שחקני נבחרת ישראל ( צילום: REUTERS/Bernadett Szabo )

בן שמעון צפוי להמשיך במערך של שלושה בלמים, יחד עם ניקיטה סטויאנוב, עידן נחמיאס ורז שלמה - בהנחה שיהיה בריא למשחק. אסף צור, שהציג יכולת יציבה ושקטה מול קוסובו, צפוי להמשיך לקבל את הקרדיט בשער, זאת למרות שעומרי גלזר החלים מהמחלה שממנה סבל.

מי שעשוי לתפוס את מקומו של חלאילי ב-11 הוא עילי פיינגולד. רוי רביבו, שלא שיחק מול קוסובו, ישוב להרכב. הקישור יכלול את דור פרץ, אליאל פרץ ואיתן אזולאי, כשבחוד יש עדיפות לתאי בריבו יחד עם סולומון. אם שחקן הכנף של ווסטהאם לא יהיה כשיר, מי שעשוי לתפוס את מקומו יהיה סייד אבו פרחי.