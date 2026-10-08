כבר מחר יתחדשו המשחקים בליגות המקומיות ברחבי אירופה אבל בהתאחדות האירית כבר מסתכלים קדימה, אל חלון הנבחרות הבא, ובעיקר על ההגרלה הבאה והאפשרות ששוב תיאלץ להתמודד מול נבחרת ישראל. על פי דיווח ב"אייריש טיימס", מנכ"ל ה-FAI, דיוויד קורל, והנשיא פול קוק העבירו הערב (חמישי) לחברי אופ"א את "החוויות המאתגרות" של שחקני אירלנד וצוות אירלנד במהלך משחקי ליגת האומות האחרונים נגד ישראל.

כבר מחר יתחדשו המשחקים בליגות המקומיות ברחבי אירופה אבל בהתאחדות האירית כבר מסתכלים קדימה, אל חלון הנבחרות הבא, ובעיקר על ההגרלה הבאה והאפשרות ששוב תיאלץ להתמודד מול נבחרת ישראל. על פי דיווח ב"אייריש טיימס", מנכ"ל ה-FAI, דיוויד קורל, והנשיא פול קוק העבירו הערב (חמישי) לחברי אופ"א את "החוויות המאתגרות" של שחקני אירלנד וצוות אירלנד במהלך משחקי ליגת האומות האחרונים נגד ישראל.

כבר מחר יתחדשו המשחקים בליגות המקומיות ברחבי אירופה אבל בהתאחדות האירית כבר מסתכלים קדימה, אל חלון הנבחרות הבא, ובעיקר על ההגרלה הבאה והאפשרות ששוב תיאלץ להתמודד מול נבחרת ישראל. על פי דיווח ב"אייריש טיימס", מנכ"ל ה-FAI, דיוויד קורל, והנשיא פול קוק העבירו הערב (חמישי) לחברי אופ"א את "החוויות המאתגרות" של שחקני אירלנד וצוות אירלנד במהלך משחקי ליגת האומות האחרונים נגד ישראל.

על פי הפרסום, קורל וקוק דיברו במהלך הכינוס השנתי של מנהיגי אופ"א מכל 55 ההתאחדויות החברות שהתקיים הערב בברלין, שם חזרו השניים על הדרישה של ההתאחדות האירית להפריד בין ישראל לאירלנד בהגרלות בקמפיינים עתידיים של ליגת האומות, אליפות אירופה וגביע העולם.

על פי הפרסום, קורל וקוק דיברו במהלך הכינוס השנתי של מנהיגי אופ"א מכל 55 ההתאחדויות החברות שהתקיים הערב בברלין, שם חזרו השניים על הדרישה של ההתאחדות האירית להפריד בין ישראל לאירלנד בהגרלות בקמפיינים עתידיים של ליגת האומות, אליפות אירופה וגביע העולם.

על פי הפרסום, קורל וקוק דיברו במהלך הכינוס השנתי של מנהיגי אופ"א מכל 55 ההתאחדויות החברות שהתקיים הערב בברלין, שם חזרו השניים על הדרישה של ההתאחדות האירית להפריד בין ישראל לאירלנד בהגרלות בקמפיינים עתידיים של ליגת האומות, אליפות אירופה וגביע העולם.