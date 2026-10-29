ההדחה הדרמטית מגביע המדינה ממשיכה לעורר סערה בבני יהודה. יממה לאחר ההפסד 4:3 למ.ס אשדוד בתום הארכה, במשחק שהוכרע בעקבות פנדל שנוי במחלוקת בדקות הסיום, שלח היום (חמישי) המועדון מכתב תלונה חריף לאיגוד השופטים נגד צוות השיפוט, ובראשו השופט אביעד שילוח. הכתומים דורשים לבחון את החלטותיו במהלך המשחק ואף לשקול בדיקת פוליגרף במידת הצורך.

במכתב לא חסכו בבני יהודה ביקורת על התנהלות צוות השיפוט: "הריני להביע תרעומת, סלידה ושאט נפש מהתנהלות צוות השיפוט במשחק שבנדון, בניהולו של השופט אביעד שילוח. נדמה - וייאמר הדבר בזהירות הנדרשת - כי החלטותיו השגויות והשערורייתיות, בלשון המעטה, השפיעו על תוצאת המשחק באופן שאינו מתקבל על הדעת".

גלריה שחקני בני יהודה מאוכזבים ( שחר גרוס, ONE )

לטענת המועדון, במהלך ההתמודדות התקבלו מספר החלטות שיפוט שגויות, ובהן לדבריהם אישור שערים של אשדוד, אי-שריקה לפנדל לזכות בני יהודה, הימנעות מהרחקת שחקנים של היריבה ושריקת הפנדל המכריע שהעניקה לאשדוד את הניצחון. "לשיטת המועדון, וכנראה גם לכל אוהד אובייקטיבי מן השורה, החלטות אלה אינן עולות בקנה אחד עם חוקת המשחק, והן אלו שהשפיעו הלכה למעשה ובאופן ישיר ומהותי על מהלך המשחק ועל תוצאתו - תוצאה שהובילה להדחת המועדון ממפעל גביע המדינה היוקרתי", נכתב.

בני יהודה טוענת כי לא מדובר במקרה בודד, אלא בשורת החלטות שפגעו בסיכוייה להעפיל לשלב הבא: "אין מדובר בטעויות שיפוט נקודתיות, אלא ברצף חריג של החלטות מהותיות, שהכריעו את הכף לטובת מ.ס אשדוד ופגעו בהגינות המשחק, בתקינותו הספורטיבית ובסיכויי המועדון לנצח".

"רצף חריג של החלטות שהכריעו לטובת אשדוד". השופט אביעד שילוח ( שחר גרוס, ONE )

במכתב הוצג גם נתון חריג הנוגע למפגשים הקודמים של הקבוצה עם שילוח. לטענת בני יהודה, ב-13 המשחקים האחרונים שלה שבהם שפט שילוח, היא לא רשמה אפילו ניצחון אחד, כשמאזנה עומד על שבעה הפסדים ושש תוצאות תיקו. במועדון ציינו כי הנתון "מעלה תמיהה", והוסיפו אותו לשורת הטענות נגד השופט.