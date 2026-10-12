שלוש דקות בלבד הספיקו לירדן שועה כדי להזכיר לכולם מה הוא יודע לעשות. קפטן בית"ר ירושלים, שלא פתח בשלושת משחקיה האחרונים של הקבוצה ושיחק דקות ספורות בלבד בארבעת משחקיה של נבחרת ישראל בליגת האומות, נכנס כמחליף מול הפועל רמת גן וסידר לעומר אצילי בישול נהדר. בהמשך הוסיף גם בישול גדול ליוג'ין אנסה ב-0:4 הקליל על העולה החדשה, והוכיח שנגיעות הקסם שלו לא נעלמו לשום מקום.

מיד לאחר המשחק, שועה ואצילי, שניים מהכוכבים הגדולים של בית"ר, העלו פוסט משותף ברשתות החברתיות לצלילי השיר "נחש מי חזר", במסר שנראה כמו עקיצה לעבר מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון. בבית"ר, לעומת זאת, התמקדו בעיקר בקאמבק של הקפטן וביכולת שהציג: "הוא הכי טוב בארץ, באמת צריכים לקשור לו שרוכים", אמרו במועדון. שועה לא היה היחיד שחזר לעניינים. בוריס אינו כבש צמד, ונראה משוחרר יותר לצד אלכסיס סרנה, שמעניק לו חופש התקפי גדול יותר. גם תומר יוספי הפך לאחד ממנועי היצירה של הקבוצה. "יש לנו עומק, עם כישרון על הספסל", אמרו בבית"ר.

גלריה שועה חוגג עם החברים, אתמול ( צילום: יובל חן )

אחרי פתיחת עונה שכללה שני הפסדים, למכבי נתניה ולהפועל ת"א, בית״ר של אלמוג כהן רשמה ניצחון רביעי ברציפות. עם זאת, למרות התצוגה המשכנעת מול הפועל רמת גן, היריבה הבאה כבר תהיה מבחן מסוג אחר: ביום שני בטדי תמתין לה מכבי ת"א, שעדיין לא הפסידה העונה. עד כה ניצחה בית"ר קבוצות שלא נחשבות למתמודדות על צמרת הליגה, ולכן המשחק הקרוב עשוי לספק אינדיקציה משמעותית יותר להתקדמותה.

בית"ר הגיעה מוכנה מהפגרה, גם אם ירדן כהן נותר מחוץ לתמונה. הקבוצה נהנתה מתמיכה אדירה ביציעים: כ-3,500 אוהדים ליוו אותה והציגו מופע פירוטכניקה מרשים, עם זיקוקים ואבוקות. אלא שהדרך לשיפור לא הייתה חלקה. כבר אחרי שני מחזורים ספג אלמוג כהן ביקורת, ובמועדון נשמעו אמירות שלפיהן הוא מתאים יותר לתפקיד המנהל המקצועי, במיוחד לאחר עזיבתו של ברק יצחקי. כהן דבק בדרכו, ולשיטתו, היעדרותם של שחקנים משמעותיים מנעה מהקבוצה להציג את היכולת המצופה ממנה. בראש הרשימה עמד שועה, שהגיע לפתיחת העונה כשהוא עדיין לא בשיאו, והמשיך את העימות המתוקשר עם מאמנו גם ברשתות החברתיות. לאחר מכן הפך לשחקן שולי בנבחרת, אבל מול הפועל רמת גן סיפק שתי פעולות שהזכירו עד כמה היצירתיות שלו יכולה לשנות משחק.

מחמאות גדולות. אינו ( צילום: יובל חן )

למרות חולשת היריבה, זה היה משחק שבית"ר הייתה זקוקה לו: אינו חגג עם צמד, אנסה ואצילי מצאו את הרשת, והקבוצה הציגה כדורגל התקפי משוחרר שהעניק ביטחון לשחקנים ולאוהדים. נקודת הדאגה המרכזית נותרה שון וייסמן, שפתח שוב בהרכב ועדיין מתקשה להיכנס לעניינים. כעת, כשהמומנטום לצדה והקהל צפוי למלא את טדי ולדחוף את הקבוצה מול מכבי ת"א, בית״ר מקווה שהחיבור המחודש בין האסים שלה יהפוך את רצף הניצחונות להצהרת כוונות של ממש.

"אנחנו מתחילים להיראות כמו שאני רוצה. גם בשני המשחקים האחרונים שיחקנו כדורגל טוב. באנו מוכנים מהשנייה הראשונה מול קבוצה שהציגה אינטנסיביות גבוהה, ואני מאוד מרוצה", אמר אלמוג כהן. על שועה הוסיף: "השחקנים שלי יודעים היטב מה אני חושב עליהם. ירדן עבד מצוין, והבישולים הם אקסטרה. העבודה הקשה והלחץ הם הבסיס של הקבוצה הזאת, וכך זה יישאר. רציתי אותו בקו כי ידעתי שיהיו לנו ריצות לעומק של בוריס ויוספי. הוויז'ן של שועה הוא הטוב בליגה. חיפשתי את הדריבל ואת הכדור לעומק, אבל העיקר הוא הדרך שבה השחקנים לחצו, דחפו קדימה וחזרו להגנה".

ביום שני הבאה כבר מחכה להם מכבי ת"א. אוהדי בית"ר ( צילום: יובל חן )