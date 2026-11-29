מכה לבית"ר ירושלים. קפטן הקבוצה, ירדן שועה, צפוי להיעדר בשלושת השבועות הקרובים בעקבות פציעה. שועה נפגע אתמול (שבת) במהלך הניצחון 1:3 על הפועל ירושלים בדרבי, ונאלץ לצאת בחילוף. בבדיקת אולטרסאונד שעבר השחקן, התגלה שהוא סובל מקרע קטן בברך החיצונית.
המשמעות של הפציעה ומשך הזמן שבו צפוי שועה להיעדר, היא שהוא יחמיץ את המשחקים המסקרנים של בית"ר נגד מכבי חיפה (רביעי הקרוב), הפועל באר-שבע והפועל ת"א.
במהלך המשחק אתמול נרשם אירוע ביזארי, כאשר שועה לעג לשוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, לאחר שיוג'ין אנסה כבש את השער השני של בית"ר. שועה זינק באוויר ונחת על כר הדשא. שועה עשה זאת פעמיים, והפציעה יוחסה למקרים אלה, והסרטון המתעד את המקרה הפך לוויראלי, גם בקרב עמודים בינלאומיים ברשתות החברתיות.
שועה עצמו הכחיש בסיום המשחק שהפציעה נבעה מאותו מקרה: "אתם אוהבים לעשות מכל דבר פיל. היה לי תאקל עם השוער שלהם ונתפסתם על משהו. אני בכלל נפצעתי במחצית הראשונה, טיפלו בי וחזרתי. לפציעה שלי אין שום קשר לחגיגה".