המשמעות של הפציעה ומשך הזמן שבו צפוי שועה להיעדר, היא שהוא יחמיץ את המשחקים המסקרנים של בית"ר נגד מכבי חיפה (רביעי הקרוב), הפועל באר-שבע והפועל ת"א.

המשמעות של הפציעה ומשך הזמן שבו צפוי שועה להיעדר, היא שהוא יחמיץ את המשחקים המסקרנים של בית"ר נגד מכבי חיפה (רביעי הקרוב), הפועל באר-שבע והפועל ת"א.

המשמעות של הפציעה ומשך הזמן שבו צפוי שועה להיעדר, היא שהוא יחמיץ את המשחקים המסקרנים של בית"ר נגד מכבי חיפה (רביעי הקרוב), הפועל באר-שבע והפועל ת"א.

במהלך המשחק אתמול נרשם אירוע ביזארי, כאשר שועה לעג לשוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, לאחר שיוג'ין אנסה כבש את השער השני של בית"ר. שועה זינק באוויר ונחת על כר הדשא. שועה עשה זאת פעמיים, והפציעה יוחסה למקרים אלה, והסרטון המתעד את המקרה הפך לוויראלי, גם בקרב עמודים בינלאומיים ברשתות החברתיות.

במהלך המשחק אתמול נרשם אירוע ביזארי, כאשר שועה לעג לשוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, לאחר שיוג'ין אנסה כבש את השער השני של בית"ר. שועה זינק באוויר ונחת על כר הדשא. שועה עשה זאת פעמיים, והפציעה יוחסה למקרים אלה, והסרטון המתעד את המקרה הפך לוויראלי, גם בקרב עמודים בינלאומיים ברשתות החברתיות.

במהלך המשחק אתמול נרשם אירוע ביזארי, כאשר שועה לעג לשוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, לאחר שיוג'ין אנסה כבש את השער השני של בית"ר. שועה זינק באוויר ונחת על כר הדשא. שועה עשה זאת פעמיים, והפציעה יוחסה למקרים אלה, והסרטון המתעד את המקרה הפך לוויראלי, גם בקרב עמודים בינלאומיים ברשתות החברתיות.