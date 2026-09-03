אחרי ארבע עונות בבית"ר ירושלים, אורי דהן עובר לבני סכנין. הצדדים הגיעו לסיכום מלא והעסקה נחתמה. דהן הגיע בהעברה חופשית לאחר שקיבל אישור מבית"ר למצוא קבוצה חדשה לאחר שהובהר לו כי אינו נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הקרובה.

אחרי ארבע עונות בבית"ר ירושלים, אורי דהן עובר לבני סכנין. הצדדים הגיעו לסיכום מלא והעסקה נחתמה. דהן הגיע בהעברה חופשית לאחר שקיבל אישור מבית"ר למצוא קבוצה חדשה לאחר שהובהר לו כי אינו נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הקרובה.

אחרי ארבע עונות בבית"ר ירושלים, אורי דהן עובר לבני סכנין. הצדדים הגיעו לסיכום מלא והעסקה נחתמה. דהן הגיע בהעברה חופשית לאחר שקיבל אישור מבית"ר למצוא קבוצה חדשה לאחר שהובהר לו כי אינו נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הקרובה.

הבלם בן ה־26 הגיע לבית"ר בהשאלה ממכבי חיפה בספטמבר 2022. בקיץ 2024 רכשה בית"ר את כרטיסו והחתימה אותו לשלוש שנים, לאחר שרשם 57 הופעות בשנתיים הראשונות שלו בקבוצה. הרגע הגדול שלו בצהוב-שחור היה הזכייה בגביע המדינה בעונת 2022/23. האתר הרשמי של בית"ר ירושלים.

הבלם בן ה־26 הגיע לבית"ר בהשאלה ממכבי חיפה בספטמבר 2022. בקיץ 2024 רכשה בית"ר את כרטיסו והחתימה אותו לשלוש שנים, לאחר שרשם 57 הופעות בשנתיים הראשונות שלו בקבוצה. הרגע הגדול שלו בצהוב-שחור היה הזכייה בגביע המדינה בעונת 2022/23. האתר הרשמי של בית"ר ירושלים.

הבלם בן ה־26 הגיע לבית"ר בהשאלה ממכבי חיפה בספטמבר 2022. בקיץ 2024 רכשה בית"ר את כרטיסו והחתימה אותו לשלוש שנים, לאחר שרשם 57 הופעות בשנתיים הראשונות שלו בקבוצה. הרגע הגדול שלו בצהוב-שחור היה הזכייה בגביע המדינה בעונת 2022/23. האתר הרשמי של בית"ר ירושלים.