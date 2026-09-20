הפועל באר-שבע יצאה אתמול (שבת) לפגרת הנבחרות לאחר ניצחון ביתי 0:1 על עירוני קריית שמונה, שסגר שישה ימים מוצלחים שהחלו בניצחון ליגה 0:2 הפועל פ"ת ונקודה ראשונה בליגה האירופית לאחר 0:0 נגד דינמו זאגרב הקרואטית.
במועדון מאמינים שכל השחקנים שנעדרו אתמול מהמשחק יהיו כשירים למשחק הראשון לאחר הפגרה, ב-10 באוקטובר בחוץ נגד עירוני טבריה. מדובר בלוקאס ונטורה, שסובל ממתיחה בשריר הירך, איתי רוטמן שסובל מחבלה בברך, ז'ואאו ויקטור שבעקבות הנתונים הפיזיולוגים הוחלט להעניק לו מנוחה וכן ג'יבריל דיופ ועמית אוחנה שסבלו מווירוס והחמיצו אימונים.
כוכב הניצחון אתמול היה אמיר גנאח שכבש שער במבצע אישי מרשים והעלה את מאזן כיבושיו בליגה לשני שערים ויש לו גם שער הקיץ בקמפיין מוקדמות ליגת האלופות. למרות שמאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון לא מאמין מספיק בכישרון הבאר-שבעי ולא זימן אותו למשחקי הנבחרת הקרובים, מבחינת קוז'וך הציפיות שלו מגנאח גבוהות במיוחד: "אני חושב שכן, הוא עושה התקדמות, והוא צריך להמשיך. הוא התחיל בהפועל באר-שבע כאיזה שחקן צעיר שכולם מתלהבים שעלה לבוגרים - ואז הוא הפך להיות כבר לגיטימי. עכשיו הוא צריך להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע. לעשות הכל, להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע בשערים, בבישולים, ובעוד נדבך אישיותי, שייקח את הקבוצה שלנו קדימה".
המאמן התייחס גם לכישרון המקומי הנוסף שהיה חלק מהסגל של קבוצתו עד יום רביעי השבוע, איתי חזות, שאומנם פתח ביום ראשון שעבר נגד הפועל פ"ת, אך ביום רביעי כבר הושאל למ.ס אשדוד מהליגה הלאומית. קוז'וך: "חזות מושאל לקבוצה בליגה הלאומית כי כשיש שחקנים בסגל שמבקשים ממני ללכת, בתוקף, אז אני לא מחזיק שחקנים בכוח. אני חושב שהוא כישרון גדול, ודקות המשחק יעשו לו טוב. אבל צריך להבין, זאת הייתה החלטה של איתי, לא החלטה שלי. אם זה היה תלוי בי, איתי חזות היה נשאר בהפועל באר-שבע".
עידן נחמיאס, שפתח אתמול, התייחס להשתלבותו במועדון אליו הגיע לאחר המחזור הראשון מלודוגורץ הבולגרית: "עד עכשיו אני מרגיש מעולה. חבר'ה והשחקנים קיבלו אותי יפה. חזרתי מחו"ל גם בשביל לעבוד עם רן והצוות שלו שמח שהגעתי לפה. כשהייתי בחו"ל עקבתי אחרי הפועל באר-שבע. בסוף כשאתה משחק בחו"ל הליגה הישראלית מאוד מעניינת אותך. ראיתי איך הקבוצה שלו עומדת ואני מכיר אותו גם מלפני זה, ומאוד רציתי לעבוד איתו ולהיות תחתיו. מועדון באמת טוב, קיבלו אותי מהר מאוד ושרק יימשך".
הבלם לא מתרגש מכך שהאקסית שלו, מכבי ת"א, כבר פתחה פער של חמש נקודות מבאר-שבע: "יש עוד 30 משחקים בקופה, ברור שאנחנו יכולים להיאבק על התואר".