כוכב הניצחון אתמול היה אמיר גנאח שכבש שער במבצע אישי מרשים והעלה את מאזן כיבושיו בליגה לשני שערים ויש לו גם שער הקיץ בקמפיין מוקדמות ליגת האלופות. למרות שמאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון לא מאמין מספיק בכישרון הבאר-שבעי ולא זימן אותו למשחקי הנבחרת הקרובים, מבחינת קוז'וך הציפיות שלו מגנאח גבוהות במיוחד: "אני חושב שכן, הוא עושה התקדמות, והוא צריך להמשיך. הוא התחיל בהפועל באר-שבע כאיזה שחקן צעיר שכולם מתלהבים שעלה לבוגרים - ואז הוא הפך להיות כבר לגיטימי. עכשיו הוא צריך להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע. לעשות הכל, להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע בשערים, בבישולים, ובעוד נדבך אישיותי, שייקח את הקבוצה שלנו קדימה".

כוכב הניצחון אתמול היה אמיר גנאח שכבש שער במבצע אישי מרשים והעלה את מאזן כיבושיו בליגה לשני שערים ויש לו גם שער הקיץ בקמפיין מוקדמות ליגת האלופות. למרות שמאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון לא מאמין מספיק בכישרון הבאר-שבעי ולא זימן אותו למשחקי הנבחרת הקרובים, מבחינת קוז'וך הציפיות שלו מגנאח גבוהות במיוחד: "אני חושב שכן, הוא עושה התקדמות, והוא צריך להמשיך. הוא התחיל בהפועל באר-שבע כאיזה שחקן צעיר שכולם מתלהבים שעלה לבוגרים - ואז הוא הפך להיות כבר לגיטימי. עכשיו הוא צריך להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע. לעשות הכל, להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע בשערים, בבישולים, ובעוד נדבך אישיותי, שייקח את הקבוצה שלנו קדימה".

כוכב הניצחון אתמול היה אמיר גנאח שכבש שער במבצע אישי מרשים והעלה את מאזן כיבושיו בליגה לשני שערים ויש לו גם שער הקיץ בקמפיין מוקדמות ליגת האלופות. למרות שמאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון לא מאמין מספיק בכישרון הבאר-שבעי ולא זימן אותו למשחקי הנבחרת הקרובים, מבחינת קוז'וך הציפיות שלו מגנאח גבוהות במיוחד: "אני חושב שכן, הוא עושה התקדמות, והוא צריך להמשיך. הוא התחיל בהפועל באר-שבע כאיזה שחקן צעיר שכולם מתלהבים שעלה לבוגרים - ואז הוא הפך להיות כבר לגיטימי. עכשיו הוא צריך להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע. לעשות הכל, להיות זה שמוליך את הפועל באר-שבע בשערים, בבישולים, ובעוד נדבך אישיותי, שייקח את הקבוצה שלנו קדימה".