מכבי חיפה בפסגת ליגת העל, והפעם זה לא זמני. המעידה של מכבי ת"א, שנפרדה ב-0:0 בטדי מבית"ר ירושלים, סידרה לירוקים את המקום הראשון ובמועדון הירוק מבינים שעכשיו הלחץ יהיה גדול יותר, בטח כשלקבוצה צפוי מבחן רציני במחזור הקרוב, כשתארח את האלופה, הפועל באר-שבע.
כל הכרטיסים למשחק נחטפו, והאווירה בסמי עופר צפויה להזכיר ימים שמזמן לא היו בסמי עופר. הקהל הירוק בטירוף ומרגיש שהחלק ההתקפי של הקבוצה מהטובים שהיה פה בשנים האחרונות.
השחקנים מבינים כי חובת ההוכחה עליהם ושחקן במועדון אמר: "אנחנו מסתכלים רק על המשחק הבא. אנחנו לא נלחצים מהמקום הראשון כי אנחנו מכבי חיפה וזה מקומנו הטבעי. נבוא צנועים ונעשה הכל כדי להמשיך במומנטום מהמשחקים האחרונים".
אלי דסה, שנכנס כמחליף במשחק האחרון וערך בכורה במכבי חיפה, נמצא בתמונת ההרכב של הירוקים לקראת המשחק מול באר-שבע. המאמן, ברק בכר, צפוי לא לערוך שינויים בחלק הקדמי כאשר קנג'י חורה, פדרו ברזאו ואנדריאה נובאקוביץ' יפתחו גם מול הדרומיים.