מכבי חיפה בפסגת ליגת העל, והפעם זה לא זמני. המעידה של מכבי ת"א, שנפרדה ב-0:0 בטדי מבית"ר ירושלים, סידרה לירוקים את המקום הראשון ובמועדון הירוק מבינים שעכשיו הלחץ יהיה גדול יותר, בטח כשלקבוצה צפוי מבחן רציני במחזור הקרוב, כשתארח את האלופה, הפועל באר-שבע.

מכבי חיפה בפסגת ליגת העל, והפעם זה לא זמני. המעידה של מכבי ת"א, שנפרדה ב-0:0 בטדי מבית"ר ירושלים, סידרה לירוקים את המקום הראשון ובמועדון הירוק מבינים שעכשיו הלחץ יהיה גדול יותר, בטח כשלקבוצה צפוי מבחן רציני במחזור הקרוב, כשתארח את האלופה, הפועל באר-שבע.

מכבי חיפה בפסגת ליגת העל, והפעם זה לא זמני. המעידה של מכבי ת"א, שנפרדה ב-0:0 בטדי מבית"ר ירושלים, סידרה לירוקים את המקום הראשון ובמועדון הירוק מבינים שעכשיו הלחץ יהיה גדול יותר, בטח כשלקבוצה צפוי מבחן רציני במחזור הקרוב, כשתארח את האלופה, הפועל באר-שבע.

כל הכרטיסים למשחק נחטפו, והאווירה בסמי עופר צפויה להזכיר ימים שמזמן לא היו בסמי עופר. הקהל הירוק בטירוף ומרגיש שהחלק ההתקפי של הקבוצה מהטובים שהיה פה בשנים האחרונות.

כל הכרטיסים למשחק נחטפו, והאווירה בסמי עופר צפויה להזכיר ימים שמזמן לא היו בסמי עופר. הקהל הירוק בטירוף ומרגיש שהחלק ההתקפי של הקבוצה מהטובים שהיה פה בשנים האחרונות.

כל הכרטיסים למשחק נחטפו, והאווירה בסמי עופר צפויה להזכיר ימים שמזמן לא היו בסמי עופר. הקהל הירוק בטירוף ומרגיש שהחלק ההתקפי של הקבוצה מהטובים שהיה פה בשנים האחרונות.