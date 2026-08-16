אחרי הפלייאוף העליון בעונה שעברה, יהיה קשה להחזיר את רף הציפיות לנקודת ההתחלה של עולה חדשה. פלייאוף עליון שני ברציפות יהיה הישג משמעותי, אבל הדרך אליו צפויה להיות מורכבת יותר. לפני שנה הקבוצה חזרה לליגת העל בלי הרבה רעש והפתיעה את כולם. עכשיו היריבות מכירות אותה, והיא תצטרך להוכיח שהיא מסוגלת להפוך את ההצלחה לדרך שלה.