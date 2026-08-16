אחרי עונת חזרה מוצלחת מאוד לליגת העל, הפועל פ"ת מגיעה לעונת 2026/27 כשהיא כבר לא אנדרדוג. הקבוצה של עומר פרץ הגיעה בשנה שעברה לפלייאוף העליון, הרבה מעבר לציפיות המוקדמות, וכעת ניצבת בפני מבחן מסוג אחר - להפוך לקבוצה יציבה בליגת העל.
"העונה שעברה הוכיחה שאנחנו יכולים להיות בליגת העל ולהתמודד בה בכבוד", אומר המנהל המקצועי ניר לוין. "השלב הבא הוא לייצר המשכיות לצד הצגת כדורגל אטרקטיבי, ולחבר מהר ככל האפשר בין השחקנים החדשים לבין השלד שהצליח".
בפ"ת בחרו קודם כל בהמשכיות. עומר פרץ נשאר על הקווים, לוין ממשיך וחלק משמעותי מהשלד שהוביל את הקבוצה בעונה שעברה נשמר. במקביל, במועדון הגדילו את התקציב, שיעמוד העונה על כ־31 מיליון שקל. למרות הגידול, הפועל פ"ת עדיין אינה נמצאת באותה זירה כלכלית עם המועדונים בעלי התקציבים הגבוהים בליגה, ולכן בניית הסגל נעשית תוך ניסיון לשמור על איזון בין חיזוק נקודתי, המשכיות וקידום שחקנים צעירים בעלי פוטנציאל.
כמועדון שנמצא בבעלות האוהדים באמצעות העמותה "הכחולה", גם לחברי העמותה חלק משמעותי בתמונה הכלכלית. לקראת עונת 2026/27 עומד מספר החברים על 1,480, ועד כה גויסו 4.94 מיליון שקל מתוך יעד של 5.5 מיליון - כמעט 90 אחוז מהסכום. המספרים ממחישים פעם נוספת את המשקל של הקהל במועדון, לא רק ביציעים אלא גם ביכולת להעמיד את התקציב ולבנות קבוצה תחרותית.
בצד המקצועי, הפועל פ"ת לא ביצעה מהפכה בסגל, אבל כן צירפה שורה של שחקנים במטרה להעמיק אותו. גיא בדש והראל שלום הגיעו מהפועל ירושלים, יזן נסאר הצטרף מהפועל ת"א, סתיו ישראלי הגיע לאחר ששימש כקפטן בני־יהודה, איתי אהוד הושאל ממכבי חיפה וקארים קימבידי נרכש מאורלנדו פיירטס אחרי עונה במ.ס אשדוד. גם אבישי כהן צורף מאשדוד, טדי דמלאש הגיע מרמה"ש ורוי ששון הושאל מבית"ר ירושלים עם אופציית רכישה. צירופו של ששון נועד ליצור תחרות עם עומר כץ על אפודת השוער הראשון.
שני מהלכים נוספים נועדו להוסיף ניסיון עם שחקנים שמכירים את המערכת. הבלם מגאבון אלכס מוסונדה, שהגיע בהשאלה בינואר והפך לשחקן משמעותי, נשאר במועדון וחתם לשנתיים. בחלק הקדמי חזר החלוץ הצרפתי פרנק ריבולייה לקדנציה שנייה, אחרי ששיחק בעונה שעברה אצל היריבה העירונית מכבי פ"ת.
המשכיות בסגל
לצד המצטרפים היו גם פרידות. הבולטות שבהן היו של הבלם איתי רוטמן שעבר לבאר־שבע ושל מתן גושה, שחקן הבית שעזב אחרי שמונה עונות ועבר לבני ריינה. אלא שהסיפור הגדול של חלון ההעברות עדיין עשוי להיות דווקא שחקן שעוזב. מוריירנסה הפורטוגלית מנהלת מגעים לרכישת שחקן הכנף הזמבי צ'יפיוקה סונגה והעלתה את הצעתה לכ־600 אלף יורו, בתוספת אחוזים ממכירה עתידית. עזיבתו תהיה משמעותית, אבל עשויה גם להכניס לקופת המועדון סכום שיאפשר לבצע מהלכים נוספים עד סגירת החלון.
גם סביב רועי דוד, אחד השחקנים הבולטים של הקבוצה בעונה שעברה, קיימת התעניינות. דוד חתום על חוזה ארוך טווח ללא סעיף יציאה, כך שהפועל פ"ת נמצאת בעמדה טובה יותר בכל הנוגע לעתידו. השאלה מי מהשניים, אם בכלל, יישאר עשויה להשפיע על התקרה המקצועית של הקבוצה. הסגל עדיין אינו סופי, והפועל פ"ת הביעה עניין בבלם בית"ר ירושלים אורי דהן, שאינו נמצא בתוכניות המקצועיות של קבוצתו, אך בשלב זה מעדיף לבחון אפשרויות בחו“ל.
אם בעונה שעברה כל הישג מעבר לתקיעת יתד בליגה התקבל כבונוס, העונה רף הציפיות כבר גבוה יותר. דווקא על הרקע הזה, משחקי גביע הטוטו סיפקו סיבה מסוימת לדאגה. הפועל פ"ת פתחה בניצחון 0:1 בדרבי על מכבי פ"ת, אבל אחר כך רשמה ארבעה הפסדים רצופים - 2:1 להפועל ר"ג, 2:0 למכבי נתניה, 3:1 להפועל ירושלים ו־1:0 לסכנין.
לא רק התוצאות מטרידות, אלא גם היכולת של השחקנים. הקבוצה התקשתה לייצר מצבים, ספגה שמונה שערים בארבעת ההפסדים והציגה יכולת הגנתית רחוקה מזו שאפיינה אותה ברגעים הטובים של העונה שעברה. מנגד, במועדון מתייחסים לגביע הטוטו גם כחלק מההכנה, עם חלוקת עומסים, בחינת שחקנים וסגל שעדיין נמצא בבנייה.
אחרי הפלייאוף העליון בעונה שעברה, יהיה קשה להחזיר את רף הציפיות לנקודת ההתחלה של עולה חדשה. פלייאוף עליון שני ברציפות יהיה הישג משמעותי, אבל הדרך אליו צפויה להיות מורכבת יותר. לפני שנה הקבוצה חזרה לליגת העל בלי הרבה רעש והפתיעה את כולם. עכשיו היריבות מכירות אותה, והיא תצטרך להוכיח שהיא מסוגלת להפוך את ההצלחה לדרך שלה.
פורסם לראשונה: 01:30, 17.08.26