מכבי והפועל ת"א ייפגשו ביום שני הקרוב (20:30, בלומפילד) לדרבי ראשון העונה, כאשר שתי הקבוצות מגיעות למשחק כמוליכות ליגת העל. האדומים מדורגים במקום השני עם שבע נקודות, שתיים פחות מהצהובים שבפסגה, אחרי שצברו שני ניצחונות ותיקו.

המאמן אליניב ברדה והקשר עומרי אלטמן דיברו היום במסיבת עיתונאים לקראת המשחק. "התחושות טובות, אנחנו מתכוננים", פתח המאמן. "יש לנו שבוע שלם לשמחתי לעומת המשחקים הקודמים. נבוא הכי מוכנים שיש. אנחנו בפתיחתו של מחזור רביעי אז מוקדם לדבר על מאבקי צמרת. דרבי זה דרבי - וזה משחק חשוב מאוד עבורנו, בטח אחרי הפתיחה הטובה. אנחנו רוצים לייצר המשכיות".

"מתעסק רק בשחקנים שלי". ברדה ( שחר גרוס, ONE )

“מבחינתי, אני לא מסתכל על הרצף", המשיך ברדה. "באים צנועים ונחושים, באים לעשות את העבודה שלנו, ואחר כך נתעסק במה שמסביב. נצטרך להיות הכי מרוכזים שיש, אנחנו מודעים לזה שזה משחק של יוקרה, אבל הוא שווה רק שלוש נקודות".

על היריבה אמר: "מכבי פתחה את העונה עם 100 אחוז הצלחה, אבל אני מתעסק בשחקנים שלי, בדברים שלי, בדברים הטובים והפחות טובים שצריך לשפר. הקהל? גם במשחק נגד הפועל חיפה הוא נתן לנו הרגשה של ביתיות".

על כך שהצהובים מארחים את המשחק: "כמובן נהיה במיעוט ביציעים - ואנחנו יודעים את זה, אבל שיחקנו כבר בדרבים עם מיעוט ועשינו דברים יפים. הדרבי שניצחנו? זה לא נותן כלום, מה שטוב זה הניצחונות, הפתיחה הטובה, אירופה, העבר הוא היסטוריה. נצטרך להביא לדרבי אקסטרות – וכמובן לבוא מצד אחד עם ביטחון אבל גם צנועים. ההגנה אצלנו מתחילה מהקו הקדמי, כולם עובדים כיחידה אחת וזה משהו שחשוב מאוד עבורנו. חיזוק? אנחנו ערניים למה שקורה בשוק, ואם נראה שיש משהו לשפר ומישהו שישדרג אז לא נהסס".

אלטמן: "בטוח שהדרבי שניצחנו נתן משהו, זה עשה משהו בזמנו, אבל היום לא צריך להתעסק, כל משחק לגופו ולא צריך להתעסק במשחק מסוים אם ניצחנו או הפסדנו, זה הוריד קוף מהמועדון כולו, זה משהו שהיה צריך לקרות וטוב שקרה, אבל לא קשור למה שיקרה ביום שני, מה שחשוב זה איך שאנחנו נראים מהמשחק הראשון ועד עכשיו – יש דרך מאוד ברורה, וזה מה שנותן את הביטחון ליום שני ולכל משחק".

על המעמד: "דרבי זה דרבי, עם כל הכבוד והקהילה בעיר, חוויתי הרבה דברים וכל דרבי זה שונה. אין ספק שזה המשחק הכי גדול בארץ, הכי מתוקשר והכי רועש. כולנו מבינים מה מונח על הכף".