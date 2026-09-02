בית"ר ירושלים תנסה מחר (חמישי, 20:30) להתאושש מהמפלה הכואבת מול מכבי נתניה, כאשר תתארח אצל הפועל ת"א בבלומפילד. הקבוצה מהבירה ספגה 4:1 במשחק שהעלה לא מעט סימני שאלה סביב היכולת, האנרגיות והגישה של השחקנים, והלחץ במועדון גבר.

לקראת המשחק התייצב המאמן אלמוג כהן למסיבת עיתונאים, כשהוא מנסה לשדר אמונה וביטחון: "מי שמכיר אותי יודע שהפסד כזה רק גורם לי ליותר מוטיבציה. עכשיו אני רוצה את זה יותר מאשר בעבר, אבל צריך לדבר בתוצאות".

בטוח בקבוצה שלו. אלמוג כהן ( צילום: עוז מועלם )

כהן, שחגג אתמול יום הולדת 38, הוסיף: "אנחנו צריכים לבוא לכל משחק באותה גישה כמו שהיה עד ששיחקנו נגד נתניה. שיחקנו עד אז כדורגל מאוד טוב, גרמנו לכולם להאמין בנו. אני חושב שזו בדיוק אותה קבוצה ובעזרת השם נראה את זה מחר. עבודה קשה, ריצה, ואני בטוח שדברים יסתדרו". המאמן התייחס גם לטעויות ההגנתיות שהובילו לתבוסה, ובעיקר לשער השני שספגה קבוצתו: "עברנו על הדברים, נראה את זה מחר. אני מאמין בנו במיליון אחוז".

למרות הביקורת על הקישור ועל ההתנהלות של בית"ר מול נתניה, כהן לא מתכוון לבצע מהפכה במערך, לפחות לא לחשוף אותה לפני המשחק. כשנשאל אם נראה שינויים בקישור בעקבות איבודי הכדור הרבים, השיב: "את זה נראה מחר". על הטענה שהקבוצה נראתה חסרת אנרגיות ואף מתנשאת מול נתניה, המאמן לקח אחריות במובן התוצאתי והבהיר: "אנחנו צריכים לספק תוצאה מחר, מאמן נשפט על פי תוצאות וזה מה שמעניין".

במקביל, בבית"ר ממשיכים לבחון אפשרויות לחיזוק הסגל. כהן אישר כי הקבוצה עדיין רוצה להתחזק, אך הדגיש כי אין מדובר בסגל שנבנה מחדש: "יש לנו כרגע סגל מספיק טוב, הגענו מוכנים לאירופה. חסרה לנו עמדה כזו או אחרת שאנחנו נרגיש שרוצים לחזק". על הטענות שבית"ר נזהרת יותר מדי בהוצאות בעוד קבוצות הצמרת משקיעות סכומים גדולים, אמר המאמן: "הכסף לא קובע. שנה שעברה הוכחנו את זה, התחרינו על האליפות כמעט עד הסוף בתקציב קטן יותר מהאחרות". מבחינת הכשירות, אנטווי לא יהיה בסגל למשחק, בעוד ירדן שועה כשיר. כהן החמיא להפועל תל אביב ולאליניב ברדה, אך הבהיר את המטרה: "אנחנו מכבדים אותם אבל באים לשחק את הכדורגל שלנו, להיות דומיננטיים ולנצח בבלומפילד".