מכבי חיפה נמצאת בכושר נהדר, כשהיא סופרת שישה ניצחונות בשבעת מחזורי פתיחת העונה. אחרי ההפסד למכבי ת"א במחזור השני, ניצחון הערב (19:00, סמי עופר) על הפועל באר-שבע יהווה הצהרת כוונות משמעותית עבור החבורה של ברק בכר (מקום שלישי, 18 נקודות), שבמקרה כזה גם תחזור לפסגה על חשבון הצהובים (מקום ראשון, 20 נקודות).

באר-שבע מגיעה לחיפה אחרי תבוסה צורבת בליגה האירופית ביום חמישי האחרון - 4:0 לסן ז'ילואז הבלגית. החבורה של רן קוז'וך מדורגת רביעית (16 נקודות) בליגת העל ומגיעה למשחק אחרי ארבעה ניצחונות רצופים - האחרון 1:2 על הפועל ירושלים. הירוקים מקווים לנצל את העייפות של האדומים נוכח לוח המשחקים העמוס.

משוכה מחייבת. בכר ( צילום: עוז מועלם )

בכר צפוי לבצע שינוי בהרכב כאשר צונאמי שלא מרשים במיוחד מפתיחת העונה יפתח על חשבונו של קני סייף כמגן שמאלי. שאר ההרכב יהיה דומה לזה שניצח את מכבי פ"ת במחזור האחרון (1:2) כאשר עלי מוחמד וברוניניו כשירים ויפתחו בקישור לצידו של איתן אזולאי.