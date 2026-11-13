חלון הנבחרת הקודם עדיין מעורר הדים: בעקבות גל הפציעות של בלמי הנבחרת לקראת פתיחת קמפיין ליגת האומות, פנו בחודש שעבר בנבחרת למיגל ויטור, שלא זומן לסגל בחלונות האחרונים, בבקשה שיצטרף. אלא שקפטן הפועל באר־שבע הבהיר כי בשל מחויבויות אישיות לא יוכל להגיע.

חלון הנבחרת הקודם עדיין מעורר הדים: בעקבות גל הפציעות של בלמי הנבחרת לקראת פתיחת קמפיין ליגת האומות, פנו בחודש שעבר בנבחרת למיגל ויטור, שלא זומן לסגל בחלונות האחרונים, בבקשה שיצטרף. אלא שקפטן הפועל באר־שבע הבהיר כי בשל מחויבויות אישיות לא יוכל להגיע.

חלון הנבחרת הקודם עדיין מעורר הדים: בעקבות גל הפציעות של בלמי הנבחרת לקראת פתיחת קמפיין ליגת האומות, פנו בחודש שעבר בנבחרת למיגל ויטור, שלא זומן לסגל בחלונות האחרונים, בבקשה שיצטרף. אלא שקפטן הפועל באר־שבע הבהיר כי בשל מחויבויות אישיות לא יוכל להגיע.

תשובתו של ויטור עוררה ביקורת ציבורית וגם בנבחרת בטענה שהפורטוגלי, שאוזרח במטרה לייצג את ישראל, בחר לצאת לחופשה במולדתו במקום לגלות מחויבות למדים הלאומיים. אלא שמתברר כי מטרת הנסיעה של ויטור הייתה לשהות לצד אשתו החולה, המוכרת כפטריוטית ישראלית ושגרירה נאמנה של המדינה.

תשובתו של ויטור עוררה ביקורת ציבורית וגם בנבחרת בטענה שהפורטוגלי, שאוזרח במטרה לייצג את ישראל, בחר לצאת לחופשה במולדתו במקום לגלות מחויבות למדים הלאומיים. אלא שמתברר כי מטרת הנסיעה של ויטור הייתה לשהות לצד אשתו החולה, המוכרת כפטריוטית ישראלית ושגרירה נאמנה של המדינה.

תשובתו של ויטור עוררה ביקורת ציבורית וגם בנבחרת בטענה שהפורטוגלי, שאוזרח במטרה לייצג את ישראל, בחר לצאת לחופשה במולדתו במקום לגלות מחויבות למדים הלאומיים. אלא שמתברר כי מטרת הנסיעה של ויטור הייתה לשהות לצד אשתו החולה, המוכרת כפטריוטית ישראלית ושגרירה נאמנה של המדינה.