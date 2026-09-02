"אני מבין למה הפריצה למגרש תופסת את הכותרות", הוא משיב, "אבל אני בוחר להסתכל על אלה שאמרו לזה לא. אלה שצעקו 'בבקשה תחזרו'. אלה שהתחננו, 'תנו ליהנות. בשם הכדורגל אל תגררו את כולנו'".