גם אחרי פתיחת ליגת העל, במכבי ת"א עדיין מנסים לפתור את בעיית הזרים בסגל. הצהובים מעוניינים להגיע להסדר עם שני זרים כדי לפנות מקום לצירופם של שני שחקנים חדשים. כל זאת רגע לפני המשחק החשוב הערב (חמישי, 19:00) מול לוגאנו בפלייאוף הקונפרנס-ליג.

אחד הפתרונות שהציעה מכבי הוא לחלוץ יון ניקולאסקו, שקיבל הצעה לעבור בהשאלה לקבוצה אחרת, כאשר הצהובים יממנו את מלוא שכרו - 600 אלף אירו לעונה - ואף ישאילו אותו ללא תמורה. ניקולאסקו, שנפצע לאחר שקרע את הרצועות בברכו וצפוי להיעדר לפחות שלושה חודשים, מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות בקריית שלום. מכבי רכשה אותו בעונה שעברה תמורת 1.3 מיליון אירו.

גלריה יון ניקולאסקו ( צילום: עוז מועלם )

במכבי שוקלים גם את האפשרות להקפיא את ניקואלסקו, אך במקרה כזה יאבד המועדון את האפשרות למכור אותו בעתיד. לכן, במועדון מעדיפים בשלב זה למצוא לו קבוצה אחרת ולצמצם את הנזק הכלכלי. החלוץ הוצע למספר קבוצות קטנות ברומניה, קפריסין ומולדובה, אך בשלב זה אינו מעוניין לעבור לאחת מהן, אלא אם תגיע הצעה ממועדון בכיר יותר. חלונות ההעברות ברומניה ובקפריסין ייסגרו ב-7 וב-9 בספטמבר בהתאמה, כך שבמכבי ימתינו לראות אם תגיע עבורו הצעה אטרקטיבית יותר, לפני שיקבלו החלטה סופית אם להקפיאו.

שחקן נוסף שמתנגד בשלב זה למעבר בהשאלה הוא קרווין אנדרדה, שנרכש תמורת 1.8 מיליון אירו ואינו נמצא בתוכניות המקצועיות של המאמן קני מילר. גם אנדרדה תופס מקום של זר בסגל, אך בשלב זה הוא מוכן לעבור רק לליגת המשנה בברזיל ולא לאחת מההצעות שקיבל ממועדונים קטנים באירופה.

קרווין אנדרדה ( צילום: עוז מועלם )

"שני שחקנים שרכשנו בלמעלה משלושה מיליון יורו רק בקיץ שעבר, לא תרמו כלום, ועכשיו אין אפשרות להחתים אחרים כי הם תופסים מקום של זרים. זה הניהול המקצועי המביך שלנו", אמר גורם במכבי ת"א. "זה רק מוכיח את גודל הכישלון של ג׳ק אנגלידיס. עכשיו הוא צריך לפתור את הצרה שהביא עלינו".

במקביל, מכבי ת"א, כאמור, תעלה הערב למשחק קריטי מול לוגאנו, בניסיון להפוך את ה-2:1 מהמשחק הראשון ולהעפיל לשלב הליגה של הקונפרנס-ליג. הצהובים יחסרו את סייד אבו פרחי, שנמצא בדרך לקולורדו ראפידס מה-MLS, ואת שגיב יחזקאל.