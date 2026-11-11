בטקס חגיגי שנערך ביום ראשון נחנך "הבית הדרומי" - תא אירוח מפואר באצטדיון טרנר, הכולל מושבים נוחים וכיבוד עשיר, ומיועד ללוחמי צה"ל. החיילים יוזמנו לצפות במשחקי הפועל באר-שבע וליהנות מאירוח ומכיבוד לאורך המשחק כולו.
תא האירוח הוא יוזמה משותפת של קבוצת שיכון ובינוי וחברת "שיר בן", מהחברות המובילות בישראל בתחום ההסעדה המוסדית. החברה מספקת שירותי הסעדה למערכת הביטחון, לצה"ל, לחיל האוויר האמריקני ולגופים ממשלתיים, ומשתתפת בפרויקטים לאומיים, בהם הקמת קריית המודיעין בנגב.
המארחים, שמוליק שי משיכון ובינוי ובן אוחיון משיר בן, ציינו את האירוע בהרמת כוסית, בהשתתפות ראש עיריית באר-שבע רוביק דנילוביץ', סגנו שלומי נומה, ראש מועצת עומר ארז בדש, מנכ"ל סולל בונה אסף ענבר, נציגי משפחת אביסרור, עו"ד אסתר לוצאטו מחברת לוצאטו, וכמובן - בעלת קבוצת הפועל באר-שבע, אלונה ברקת.
שמוליק שי אמר: "אנחנו בשיכון ובינוי ובחברת שיר בן מאמינים שהכול מתחיל ונגמר באנשים. מתוך התפיסה הזאת נולד 'הבית הדרומי' המשותף שלנו באצטדיון טרנר, שפותח את דלתותיו בפני אנשי קהילת המודיעין והתקשוב וכלל חיילי צה"ל".
בן אוחיון הוסיף: "כחברה שצמחה בנגב ופועלת לאורך שנים לצד מערכת הביטחון, אנו גאים בשותפות עם שיכון ובינוי ובזכות להעניק לחיילי צה"ל בית חם גם מחוץ למסגרת השירות. 'הבית הדרומי' מבטא את המחויבות המשותפת שלנו לחיילים, לקהילה ולעתיד הנגב".