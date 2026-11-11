תא האירוח הוא יוזמה משותפת של קבוצת שיכון ובינוי וחברת "שיר בן", מהחברות המובילות בישראל בתחום ההסעדה המוסדית. החברה מספקת שירותי הסעדה למערכת הביטחון, לצה"ל, לחיל האוויר האמריקני ולגופים ממשלתיים, ומשתתפת בפרויקטים לאומיים, בהם הקמת קריית המודיעין בנגב.

תא האירוח הוא יוזמה משותפת של קבוצת שיכון ובינוי וחברת "שיר בן", מהחברות המובילות בישראל בתחום ההסעדה המוסדית. החברה מספקת שירותי הסעדה למערכת הביטחון, לצה"ל, לחיל האוויר האמריקני ולגופים ממשלתיים, ומשתתפת בפרויקטים לאומיים, בהם הקמת קריית המודיעין בנגב.

תא האירוח הוא יוזמה משותפת של קבוצת שיכון ובינוי וחברת "שיר בן", מהחברות המובילות בישראל בתחום ההסעדה המוסדית. החברה מספקת שירותי הסעדה למערכת הביטחון, לצה"ל, לחיל האוויר האמריקני ולגופים ממשלתיים, ומשתתפת בפרויקטים לאומיים, בהם הקמת קריית המודיעין בנגב.

שמוליק שי אמר: "אנחנו בשיכון ובינוי ובחברת שיר בן מאמינים שהכול מתחיל ונגמר באנשים. מתוך התפיסה הזאת נולד 'הבית הדרומי' המשותף שלנו באצטדיון טרנר, שפותח את דלתותיו בפני אנשי קהילת המודיעין והתקשוב וכלל חיילי צה"ל".

שמוליק שי אמר: "אנחנו בשיכון ובינוי ובחברת שיר בן מאמינים שהכול מתחיל ונגמר באנשים. מתוך התפיסה הזאת נולד 'הבית הדרומי' המשותף שלנו באצטדיון טרנר, שפותח את דלתותיו בפני אנשי קהילת המודיעין והתקשוב וכלל חיילי צה"ל".

שמוליק שי אמר: "אנחנו בשיכון ובינוי ובחברת שיר בן מאמינים שהכול מתחיל ונגמר באנשים. מתוך התפיסה הזאת נולד 'הבית הדרומי' המשותף שלנו באצטדיון טרנר, שפותח את דלתותיו בפני אנשי קהילת המודיעין והתקשוב וכלל חיילי צה"ל".