אחרי שתי תוצאות תיקו מאופסות ברציפות, מכבי ת"א חזרה אמש לכבוש ועשתה זאת עם שישייה. הצהובים הביסו 2:6 את הפועל חיפה, במשחק שבו השתלמו למאמן קני מילר שתי החלטות מרכזיות בהרכב: הצבתו של אלעד מדמון במקום אסטר סוקלר, והשארתו של שגיב יחזקאל על חשבון אושר דוידה. מדמון ויחזקאל סיימו את הערב עם שער ובישול כל אחד, וכעת במכבי ת"א מתפנים להכנות לדרבי בגמר גביע הטוטו ביום חמישי.

סוקלר, שכבש רק באחד משבעת משחקי הליגה הראשונים של העונה, איבד את מקומו בהרכב למדמון. החלוץ הישראלי קיבל לראשונה העונה את ההזדמנות לפתוח, ניצל אותה והסביר בסיום כי השינוי העיקרי לעומת המשחקים הקודמים היה בניצול המצבים.

גלריה החלטות נכונות. קני מילר ( צילום: עוז מועלם )

"הגענו למצבי הבקעה והפעם ניצלנו אותם. תוכנית המשחק שלנו הייתה אותה תוכנית, לא היה שום הבדל. עובדה שבשני המשחקים האחרונים הגענו להרבה מאוד מצבים ויכולנו להכניס לפחות שני שערים בטוחים בכל משחק. אם לא היינו מגיעים למצבים הייתי מודאג יותר", אמר מדמון.

החלוץ התייחס גם למעמדו ולמאבק על דקות המשחק: "מודה על כל דקה שאני מקבל פה ומנסה להוכיח את עצמי כל הזמן, בכל שבוע באימונים. הפעם קיבלתי את המפתחות בהרכב ואני שמח שהצגתי יכולת טובה. אני לא מרגיש שקיבלתי פחות קרדיט במשחקים הקודמים, עובדה שבכל משחק המאמן הכניס אותי בחילופים הראשונים. אני מרגיש שהמאמן מאוד מאמין בי שאני שחקן טוב, והפעם הוא נתן לי לפתוח והוכחתי את זה על הדשא".

מדמון סיפר גם על העבודה עם המאמן ועל הדגשים שהוא מקבל ממנו: "מילר נותן לי ולנו המון טיפים כחלוץ, על התמצאות ברחבה, איך לפתוח קווי מסירה ואיך להשתחרר משמירה של בלמים".

חגיגה צהובה בבלומפילד ( צילום: עוז מועלם )

מילר מצידו החמיא לחלוץ על ההופעה: "הוא עבד קשה מאוד על המגרש והיה במיקומים נכונים, בטח בהתחשב בכך שזו הופעת הבכורה שלו בהרכב העונה. הוא לקח חלק מרכזי בתוצאה המצוינת הזו". גם הבחירה להמשיך עם יחזקאל בהרכב, על חשבונו של דוידה, הוכיחה את עצמה. כמו מדמון, גם יחזקאל תרם שער ובישול לחגיגה ההתקפית, אבל למרות התוצאה הגבוהה, מילר הבהיר כי היו חלקים במשחק שלא מצאו חן בעיניו.

"היו הרבה דברים ששימחו אותי בהופעה שלנו, אבל היו גם דברים שלא הייתי מרוצה מהם. הרגשתי שהיינו מרושלים מדי ברגעים מסוימים. כשאתה מוביל 1:4 או 2:5 בבית, אתה לא צריך לתת ליריבה שום תקווה, והרגשתי שנתנו להפועל חיפה תקווה בחלק מהזמנים", אמר המאמן.

לצד הביקורת, מילר היה מרוצה מהשיפור מול השער: "הראינו חדות רצחנית כשהגענו להזדמנויות, וזה מה שהיה חסר לנו בשני המשחקים האחרונים. אי אפשר להיות מאוכזבים כשמנצחים 2:6, אבל יש אלמנטים במשחק שהרגשתי שהיינו חייבים להיות הרבה יותר טובים בהם".