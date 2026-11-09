נבחרת ישראל מתכוננת לשני משחקיה הקרובים, וגיא מזרחי הבהיר באימון הנבחרת כי המטרה ברורה: להשיג שני ניצחונות ולתקן את הרושם מהחלון הקודם.

"אין ספק שבחלון הקודם התוצאות לא היו אלה שאליהן כיוונו או שרצינו", אמר מזרחי. "דרוש מאיתנו לנצח את שני המשחקים הקרובים ולתקן את החלון הקודם. אני מאמין שנעשה את זה. זו לא הייתה הרגשה טובה, כי רצינו להשיג יותר. מלבד המפלה הגדולה מול אירלנד, הצגנו משחקים די חיוביים שיכולנו להוציא מהם יותר. מקווה שנעשה את זה בשני המשחקים הקרובים".

"רוצים להביא גאווה". מזרחי במדי הנבחרת ( צילום: AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili )

מזרחי הדגיש את חשיבות הזימון עבורו: "לבוא לנבחרת זו המטרה מספר אחת של כל שחקן. בכל פעם שאני פה מחדש זה חלום שמתגשם. אין רגע שאני לא משתוקק להיות בנבחרת, וזה נכון לכל אחד ואחד שנמצא פה. אנחנו רוצים להביא גאווה ולתת הכל לעם שלנו ולנבחרת, ולהשיג את התוצאות הטובות ביותר. זו הגאווה הכי גדולה שיש. אני ואשתי לא טסנו לחופשה כבר שנתיים, ועדיין היא רוצה שאהיה בנבחרת, כי זה הכי חשוב שיש".

על הפקת הלקחים מהחלון הקודם הוסיף: "ניתחנו את כל המשחקים והגענו להמון מסקנות, בעיקר אחרי אירלנד. הצוות נגע בהמון נקודות, ואני חושב שנגיע לשני המשחקים הקרובים עם המון מסקנות. אני מאמין בנבחרת הזו, שנדע לתקן ולהביא תוצאות טובות. בסוף יש תהליך בקבוצה, אתה מתקן את הטעויות שלך ולומד מהן, הן כשחקנים והן כצוות. אתה מגיע חכם יותר למשחקים הבאים. יש פה צוות מצוין. המטרה? שש נקודות בשני המשחקים".