יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, פנה במכתב חריף לראש עיריית אלקמאר, על רקע ההחלטה למנוע את כניסתם של אוהדי הפועל באר שבע למשחק בעיר ב־15 באוקטובר. זוארץ דרש לבחון מחדש את ההחלטה, הבהיר כי האוהדים מתכוונים להגיע בכל מקרה וציין כי הוא שוקל להצטרף אליהם — גם אם ייאלצו להישאר מחוץ לאצטדיון.

"אנחנו לא מבקשים מכם לארח אלפי אוהדים", כתב זוארץ. "כבר הוכחנו את נכונותנו להתפשר וצמצמנו את הבקשה לכ־200 איש — בני משפחה, נותני חסות ונציגי המועדון". לדבריו, באר-שבע אף הציעה פתרונות מעשיים שנועדו להקל על אבטחת הקבוצה ועל תנועתה בעיר, והביעה נכונות מלאה לשתף פעולה עם הרשויות.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ ( Manan VATSYAYANA / AFP )





זוארץ מתח ביקורת נוקבת על הנימוק הביטחוני להחלטה: "עם כל הכבוד, אם הרשויות המקומיות אינן מסוגלות לאבטח כ־200 איש, ובהם משפחות, נותני חסות ונציגים של מועדון כדורגל, אני מתקשה להבין כיצד אפשר לצפות מהן להבטיח את ביטחונה של עיר שלמה".

לטענת יו"ר ההתאחדות, בשיחות עם אנשי המועדון הבהירה המשטרה כי אין מניעה ביטחונית לאבטח את נוכחותם של אוהדי באר שבע. "לאור זאת, קשה להבין מדוע ההחלטה להרחיק אפילו את הקבוצה המצומצמת הזאת נותרת בעינה", כתב.

בהמשך התייחס זוארץ להתבטאויות פומביות של חברי מועצת העיר, מבלי לפרט אותן במכתב, והעלה טענה חמורה באשר למניעים להחלטה. "קשה להתעלם מהרושם שההחלטה הזאת אינה נובעת משיקולים ביטחוניים אמיתיים, אלא מרגשות אנטי־ישראליים ומאנטישמיות", כתב. "כאשר המשטרה עצמה הבהירה שניתן לאבטח את האוהדים, חייבים לשאול: מה הסיבה האמיתית לסירוב לאפשר להם להגיע?"

זוארץ הבהיר כי מניעת הכניסה לאצטדיון לא תמנע מהאוהדים להגיע לעיר. "אתם יכולים להחליט שלא לאפשר לאוהדים שלנו להיכנס לאצטדיון, אבל אינכם יכולים למנוע מאזרחים ישראלים לנסוע למדינתכם ולשהות באלקמאר בהתאם לחוק", כתב. "האוהדים שלנו מתכוונים לנסוע למשחק. אם לא יורשו להיכנס לאצטדיון, הם יישארו בחוץ".

יו"ר ההתאחדות ציין כי הוא שוקל להגיע בעצמו: "אם אגיע והאוהדים שלנו לא יורשו להיכנס, אעמוד איתם בחוץ לאות סולידריות. נכבד את החוק ואת הסדר הציבורי, אבל גם נעמוד יחד לצד המועדון ולהגנת העיקרון הבסיסי שאין להרחיק אוהדי כדורגל ללא הצדקה ביטחונית קונקרטית וממוקדת".