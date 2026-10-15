תוכנית להקמת שכונת מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה על מגרשי הכדורגל של בית"ר ירושלים בבית וגן תעלה בשבוע הבא לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כך נודע ל-ynet. על פי התוכנית, במקום שלושת מגרשי האימון הקיימים כיום במתחם, יישאר מגרש דשא אחד בלבד.

תוכנית להקמת שכונת מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה על מגרשי הכדורגל של בית"ר ירושלים בבית וגן תעלה בשבוע הבא לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כך נודע ל-ynet. על פי התוכנית, במקום שלושת מגרשי האימון הקיימים כיום במתחם, יישאר מגרש דשא אחד בלבד.

תוכנית להקמת שכונת מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה על מגרשי הכדורגל של בית"ר ירושלים בבית וגן תעלה בשבוע הבא לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כך נודע ל-ynet. על פי התוכנית, במקום שלושת מגרשי האימון הקיימים כיום במתחם, יישאר מגרש דשא אחד בלבד.