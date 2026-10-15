תוכנית להקמת שכונת מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה על מגרשי הכדורגל של בית"ר ירושלים בבית וגן תעלה בשבוע הבא לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, כך נודע ל-ynet. על פי התוכנית, במקום שלושת מגרשי האימון הקיימים כיום במתחם, יישאר מגרש דשא אחד בלבד.
התוכנית, ששמה "עמק ציון – רובע החדשנות", מקודמת על ידי רשות מקרקעי ישראל וכוללת 1,651 יחידות דיור, שטחי מסחר ותעסוקה, שטחי ספורט ונופש וכן תוספת שטחי בנייה לבית החולים שערי צדק.
האימונים של בית"ר מתקיימים כיום בשלושה מגרשים, המשמשים את הקבוצה הבוגרת ואת מחלקות הילדים והנוער, וכן מארחים את משחקי מחלקת הנוער. לפי התוכנית המוצעת, יישאר במקום מגרש דשא אחד לנוער. במרחק כחצי קילומטר ממנו מתוכנן מגרש נוסף, שאינו תקני, על גג מבנה מסחרי בן שש קומות.
סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק הספורט, יוסי חביליו, מתנגד נחרצות לתוכנית. "בירושלים יש מחסור במגרשי כדורגל. אין חלופה ראויה לשלושת המגרשים של בית"ר, אישור התכנית יפגע קשות באגודת בית"ר ירושלים, ובכל קבוצות הכדורגל בירושלים, ולכן אסור לקדם את התכנית. אסור שהכסף ינצח את הספורט", אמר.