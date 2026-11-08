אופציה נוספת שנבדקת היא מאמן הפועל פ"ת, עומר פרץ, אך גם לו אין סעיף יציאה בחוזהו. על אף זאת, הירוקים מעריכים שבמקרה שלו המהלך להחתימו - בהנחה שיהיה כזה - יהיה פשוט יותר מזה של יצחקי. למרות העונה הלא טובה של פרץ עד כה במושבה, בחיפה צפויים לפנות להפועל פ"ת בנוגע אליו.

אופציה נוספת שנבדקת היא מאמן הפועל פ"ת, עומר פרץ, אך גם לו אין סעיף יציאה בחוזהו. על אף זאת, הירוקים מעריכים שבמקרה שלו המהלך להחתימו - בהנחה שיהיה כזה - יהיה פשוט יותר מזה של יצחקי. למרות העונה הלא טובה של פרץ עד כה במושבה, בחיפה צפויים לפנות להפועל פ"ת בנוגע אליו.

אופציה נוספת שנבדקת היא מאמן הפועל פ"ת, עומר פרץ, אך גם לו אין סעיף יציאה בחוזהו. על אף זאת, הירוקים מעריכים שבמקרה שלו המהלך להחתימו - בהנחה שיהיה כזה - יהיה פשוט יותר מזה של יצחקי. למרות העונה הלא טובה של פרץ עד כה במושבה, בחיפה צפויים לפנות להפועל פ"ת בנוגע אליו.

אחרי שהודיע על התפטרותו בחדר ההלבשה, אמר בכר: "רגע מאוד קשה עבורי אני אומר את זה עם דמעות. אני מרגיש שהקבוצה צריכה שינוי. עבדתי מאוד קשה כדי להרים את הקבוצה הזאת, אבל זה לא הלך. כואב לי על האוהדים. הודעתי עכשיו ליענקל'ה שאני מתפטר. כואב מאוד, אבל אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה שינוי. ניסיתי, זה לא עבד.

אחרי שהודיע על התפטרותו בחדר ההלבשה, אמר בכר: "רגע מאוד קשה עבורי אני אומר את זה עם דמעות. אני מרגיש שהקבוצה צריכה שינוי. עבדתי מאוד קשה כדי להרים את הקבוצה הזאת, אבל זה לא הלך. כואב לי על האוהדים. הודעתי עכשיו ליענקל'ה שאני מתפטר. כואב מאוד, אבל אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה שינוי. ניסיתי, זה לא עבד.

אחרי שהודיע על התפטרותו בחדר ההלבשה, אמר בכר: "רגע מאוד קשה עבורי אני אומר את זה עם דמעות. אני מרגיש שהקבוצה צריכה שינוי. עבדתי מאוד קשה כדי להרים את הקבוצה הזאת, אבל זה לא הלך. כואב לי על האוהדים. הודעתי עכשיו ליענקל'ה שאני מתפטר. כואב מאוד, אבל אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה שינוי. ניסיתי, זה לא עבד.