לאחר הדרמה הגדולה וההתפטרות של ברק בכר, במכבי חיפה החלו בחיפוש אחר מאמן מחליף. אחת האופציות שנבדקה היא האפשרות למנות מיידית את ברק יצחקי, אך האופציה הזו לא נראית אפשרית לאור העובדה שבחוזהו אין סעיף שחרור מאנורתוסיס פמגוסטה.
אופציה נוספת שנבדקת היא מאמן הפועל פ"ת, עומר פרץ, אך גם לו אין סעיף יציאה בחוזהו. על אף זאת, הירוקים מעריכים שבמקרה שלו המהלך להחתימו - בהנחה שיהיה כזה - יהיה פשוט יותר מזה של יצחקי. למרות העונה הלא טובה של פרץ עד כה במושבה, בחיפה צפויים לפנות להפועל פ"ת בנוגע אליו.
גם שמו של מאמן הנבחרת הצעירה, אופיר חיים, עלה כמועמד אפשרי להגיע לכרמל. מועמד נוסף הוא שרון מימר, שלא מאמן מתחילת העונה, אולם הסיכוי לכך לא גבוה במיוחד.
"בכר לא קיבל כלים להצליח"
אחרי שהודיע על התפטרותו בחדר ההלבשה, אמר בכר: "רגע מאוד קשה עבורי אני אומר את זה עם דמעות. אני מרגיש שהקבוצה צריכה שינוי. עבדתי מאוד קשה כדי להרים את הקבוצה הזאת, אבל זה לא הלך. כואב לי על האוהדים. הודעתי עכשיו ליענקל'ה שאני מתפטר. כואב מאוד, אבל אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה שינוי. ניסיתי, זה לא עבד.
"אני שלם עם כל מה שעשיתי, אבל לפעמים צריך לוותר. יכול להיות שזה סוג של....אני לא אגיד מיצוי, אבל זה לא הולך. יש פה קבוצה טובה, מוכשרת, היה אפשר להוציא מהסגל הזה יותר, בטח מבחינת תוצאה. לא הלך. נתתי ליענקל'ה חיבוק גדול, לליאור, לאיציק. קיבלתי את כל התנאים להצליח, כל מה שביקשתי, אף אחד לא כפה עלי שום דבר. אני אוהב את המועדון, אוהב את האנשים, אוהב את הקהל המדהים, שאני יכול להבין למה הוא קרא לי להתפטר. אני לוקח אחריות. אני בטוח שהמועדון הזה יצא לדרך חדשה, כי הוא צריך דם חדש, משהו שונה ואני לוקח את כל האחריות".
חיפה ספגה 11 שערים בשלושת ההפסדים האחרונים שלה, כשהתחברו ל-20 ספיגות עד כה. הרביעייה אמש מול נתניה אמנם הובילה לזעזוע אבל יש שחקן בקבוצה שחושב שהוא לא היחידי שהיה צריך לקחת אחריות. "עם כל הכבוד, לא רק בכר האחראי הבלעדי על קביעת שיטת המשחק, הבחירה של הזרים, של הבלמים. גם אין מגן שמאלי ואין קשרים אחוריים. בכר לא קיבל כלים להצליח".