הדקות האחרונות של חלון העברות מביאות איתן במקרים רבים דרמות של ממש, אולם החלון הישראלי שננעל שלשום (רביעי) לא הביא איתו עסקאות נוצצות אבל סיפק לנו רגע ביזארי במיוחד, שמנע בסופו של דבר את מעברו של יון ניקואלסקו ממכבי ת"א להפועל ר"ג – ונחשף כאן לראשונה.

רק בשש וחצי בערב, חצי שעה בלבד לפני סגירת חלון ההעברות שלשום הודיעה מכבי ת"א להפועל ר"ג כי ניקואלסקו לא יושאל אליה והותירה אותה עם שבעה שחקנים זרים בלבד, זאת אחרי שכל המסמכים בין המועדונים כבר הוחלפו, לקראת עסקת השאלה ללא תמורה, במסגרתה היו הצהובים אמורים לשלם את מלוא שכרו של המולדבי (600 אלף אירו לעונה).

ניקולאסקו ( צילום: עוז מועלם )

אך, כאמור, ברגע האחרון הגיע המפנה. לטענתו של סוכנו של החלוץ, רפי אפשטיין, "הכל נסגר, אבל אז דרשו ממני במכבי ת"א שאם אני רוצה שהעסקה תצא לפועל, עליי לוותר על עמלת הסוכן שלי. זה רק הכסף שלי שממנו אני מתפרנס. הבקשה הזאת הפכה את השיחה מהר מאוד לשיחה קשה מאוד".

אפשטיין, שלטענתו היה אמור לקבל 60 אלף אירו - חלק משלושה תשלומים שמגיעים לו מהמעבר של ניקואלסקו מהירנביין בתמורה ל-1.3 מיליון אירו, סירב לבקשת מכבי ת"א. "היו שם המנכ"ל ג'ק אנגלידיס, המנהל המקצועי סטיבן ונהרן ואנשי המחלקה המשפטית. הבהרתי להם שמדובר בדרישה חצופה – והשיחה עלתה לטונים גבוהים. הם הודיעו שניקואלסקו לא יעבור. הם פגעו בהפועל ר״ג אחרי שהוא כבר דיבר עם מסאי דגו ואבי יחיאל והיה מוכן למעבר לר״ג. מדובר בעוול כלפי השחקן.