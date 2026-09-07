"היו הרבה שמועות, היו הרבה דיבורים באוויר, אבל אני יכול לספר שרק יומיים לפני שחתמתי במכבי ת"א, הדברים נסגרו", סיפר גבי קניקובסקי, שצפוי לפתוח הערב (שני,20:00) בטרנר מול הפועל באר-שבע. הקשר חשף מעט מהנעשה מאחורי הקלעים של חזרתו, לאחר שמכבי ת"א הודיעה ביום שני שעבר כי חתם על חוזה במועדון כשהתנאים סוכמו למעשה רק 48 שעות קודם לכן.
מי שלא צפוי לפתוח, ואף לא להיכלל בסגל, הוא הרכש החדש ג'יימס טברנייר. המגן הבריטי, שחתם כשחקן חופשי לעונה עם אופציה לעונה נוספת, עדיין לא הוצג, מאחר שלמכבי אין כרגע אפשרות לרשום זר נוסף. קרווין אנדרדה צפוי לעזוב מיידית בהשאלה, ככל הנראה לקבוצה בברזיל, ולאחר מכן ניתן יהיה לרשום את טברנייר – ואם הדבר לא יתאפשר כבר היום, במועדון מקווים לעשות זאת לקראת הדרבי ביום שני הבא.
במקביל, מכבי מעוניינת לצרף שחקן כנף זר נוסף, אך תקועה עם סוגיית יון ניקולאסקו. הליך השיקום של החלוץ מתקדם באיטיות, ונראה כי הוא יוכל לחזור לשחק רק בדצמבר ואולי אף בינואר. ניקולאסקו אינו מוכן לעבור בהשאלה לקבוצה היחידה שנותרה כאפשרות עבורו בליגה הרומנית, ואם לא יחולו התפתחויות מיוחדות, במכבי יצטרכו לקבל החלטה כלכלית בנוגע לאפשרות להקפיאו.
אופק מליקה, שחוזר מהרחקה, צפוי לפתוח הערב בין הקורות. נועם בן הרוש אמור לתפוס את מקומו של רוי רביבו בצד שמאל של ההגנה, בעוד טייריס אסנטה צפוי לפתוח כמגן ימני.