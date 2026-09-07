"היו הרבה שמועות, היו הרבה דיבורים באוויר, אבל אני יכול לספר שרק יומיים לפני שחתמתי במכבי ת"א, הדברים נסגרו", סיפר גבי קניקובסקי, שצפוי לפתוח הערב (שני,20:00) בטרנר מול הפועל באר-שבע. הקשר חשף מעט מהנעשה מאחורי הקלעים של חזרתו, לאחר שמכבי ת"א הודיעה ביום שני שעבר כי חתם על חוזה במועדון כשהתנאים סוכמו למעשה רק 48 שעות קודם לכן.