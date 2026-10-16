הניתוח בוצע על ידי ד"ר רם אפרתי, מנהל תחום הטראומה במרכז הרפואי שמיר, יחד עם רופא הקבוצה, ד"ר דרור לינדנר, מנהל היחידה לפגיעות ספורט ולניתוחים ארתרוסקופיים במרכז הרפואי. כעת יחל אסנטה בתהליך השיקום, בליווי הצוות הרפואי והפיזיולוגי של מכבי ת"א.

הניתוח בוצע על ידי ד"ר רם אפרתי, מנהל תחום הטראומה במרכז הרפואי שמיר, יחד עם רופא הקבוצה, ד"ר דרור לינדנר, מנהל היחידה לפגיעות ספורט ולניתוחים ארתרוסקופיים במרכז הרפואי. כעת יחל אסנטה בתהליך השיקום, בליווי הצוות הרפואי והפיזיולוגי של מכבי ת"א.

הניתוח בוצע על ידי ד"ר רם אפרתי, מנהל תחום הטראומה במרכז הרפואי שמיר, יחד עם רופא הקבוצה, ד"ר דרור לינדנר, מנהל היחידה לפגיעות ספורט ולניתוחים ארתרוסקופיים במרכז הרפואי. כעת יחל אסנטה בתהליך השיקום, בליווי הצוות הרפואי והפיזיולוגי של מכבי ת"א.