מכה למכבי ת"א: טייריס אסנטה, שנפצע אתמול באימון הקבוצה, עבר הבוקר (שישי) בהצלחה ניתוח לקיבוע שבר בקרסול במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא). במועדון מעריכים כי שחקן ההגנה ההולנדי ייעדר מהמגרשים למשך כשלושה חודשים.
הניתוח בוצע על ידי ד"ר רם אפרתי, מנהל תחום הטראומה במרכז הרפואי שמיר, יחד עם רופא הקבוצה, ד"ר דרור לינדנר, מנהל היחידה לפגיעות ספורט ולניתוחים ארתרוסקופיים במרכז הרפואי. כעת יחל אסנטה בתהליך השיקום, בליווי הצוות הרפואי והפיזיולוגי של מכבי ת"א.
אסנטה בן ה-24, שהצטרף לצהובים בקיץ 2024, הפך מאז לאחד משחקניה המרכזיים של הקבוצה. ההולנדי מסוגל לשחק הן כבלם והן כמגן, גדל במחלקת הנוער של פיינורד ושיחק גם בדן האג לפני שהגיע לישראל.
במהלך תקופתו במכבי ת"א היה אסנטה שותף לזכייה באליפות בעונת 2024/25, בגביע המדינה בעונה שעברה ובתואר אלוף האלופים בתחילת העונה הנוכחית.