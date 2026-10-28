דרבי, גמר והזדמנות להניף גביע: מכבי והפועל תל אביב ייפגשו מחר בגמר גביע הטוטו בבלומפילד, והיום (רביעי) התייצבו נציגי שתי הקבוצות למסיבות העיתונאים. בעוד הצהובים רוצים לשחזר את ההופעה מהדרבי הקודם, האדומים מבקשים לתקן את הרושם ולצאת עם התואר.

"זה משחק על הרבה כבוד, אין ספק. משחק על תואר. יהיה פה הרבה כבוד למנצחת", אמר דור פרץ. "אני חושב שהפועל קבוצה נהדרת ומה שהם עושים בליגה זה נפלא. למרות היכולת הנהדרת אנחנו יודעים לאן אנחנו מגיעים. זה גמר גביע, אז כל האווירה שונה. בלומפילד מלא בחצי וחצי. לצד ההתלהבות צריך לשחק אינטליגנטי".

גלריה "משחק על הרבה כבוד" דור פרץ ( צילום: עוז מועלם )

פרץ הדגיש גם את המשמעות של ניצחון להמשך הדרך: "זה משחק מאוד חשוב, לייצר פה רוח גבית מאוד חזקה. זו יכולה להיות אמירה שאנחנו לחלוטין חזקים בתמונה". כשנשאל על ההגנה, הבהיר: "זו לא נקודת תורפה. יש לנו שחקנים נהדרים וכרגע יש שחקנים שיכולים להיכנס למשבצות החסרות. הם ידעו לכסות על מי שלא נמצא. צריך לעשות הכל כדי לספוג כמה שפחות ולהשתפר".

קני מילר הביע ביטחון בהכנה של מכבי למפגש: "אנחנו לוחצים הרבה ויוצאים הרבה קדימה. יהיה משחק קשה מאוד, דרבי וגמר גביע. אנחנו נהיה מוכנים ואם נתקרב לרמה מהמשחק הקודם אנחנו נהיה במקום טוב".

מילר התייחס לחסרונו של בן הרוש: "זה הפסד גדול. הוא התחיל מצוין את העונה. שיחק בצד השני ממה שהוא רגיל, אבל סיפק הופעות מצוינות. הוא יחסר, אבל בתקווה לכמה שפחות זמן. תכף תהיה פגרת נבחרות וזה יעזור לפצועים שלנו. יש הזדמנות למישהו אחר להיענות לאתגר, יש לנו סגל גדול בכוונה".

בתשובה לשאלה על ברנלי, אמר מילר: "אנחנו כאן עד סוף העונה, כל עוד ירצו אותי". על האווירה בדרבי הוסיף: "זה הדרבי הרביעי שלי מאז שהגעתי לישראל והאווירה מדהימה. משחק מיוחד כמו כל דרבי. האנרגיות שאנחנו מקבלים מהקהל זה פשוט מדהים. כיף להסתכל על המשחק האחרון, מול הקהל הביתי שלנו, שלחנו אותם הביתה שמחים. גם מחר יש לנו הזדמנות כזו, עוד תואר לארון".

"כאן עד סוף העונה" מילר ( צילום: עוז מועלם )

בצד האדום, אליניב ברדה הבהיר עד כמה הפועל רוצה לזכות: "נרצה כמובן לסיים עם התואר, שנה שעברה זה לא הצליח וננסה לעשות זאת השנה. מבחינת המועדון שלנו זה נורא חשוב. דרבי בשבילנו זה משחק על המון יוקרה ומשחק מאוד חשוב לאוהדים והשחקנים".

ברדה התייחס להופעה ההגנתית בדרבי הקודם ולא חיפש תירוצים: "אנחנו לא אוהבים לספוג שערים. הוא לא מייצג אותנו מבחינת ההגנה. היה גם את האדום אבל לא נשתמש בזה כתירוץ. אנחנו צריכים להשתפר בלחץ אחרי איבוד ושליטה בקצב המשחק".

הפועל תיאלץ להסתדר ללא בואטנג וסתיו טוריאל. "בואטנג התחיל לחזור לאימונים ללא מגע. טוריאל עדיין לא מתאמן", עדכן ברדה. "הם מאוד חשובים ונצטרך להסתדר בלעדיהם. מי שיחליף אותם יצטרך להתעלות ובשביל זה בנינו סגל עמוק". על הרחקתו של אנדריאן קרייב אמר המאמן: "אני מדבר איתו כל הזמן. לא היה שם משהו אימפולסיבי של בעיטה בשחקן, לא היה לו איפה להניח את הרגל. כאב לו שהחברים שלו יצטרכו לרוץ יותר בגלל ההרחקה. מחכים לו שיחזור".

"מי שיחליף אותם יצטרך להתעלות". ברדה ( צילום: יאיר שגיא )

אסף צור הבטיח תגובה לדרבי הקודם: "המשחק האחרון לא היה משקף. נוכיח שזו הייתה מעידה חד פעמית. אנחנו מרגישים מה זה דרבי בהודעות ששולחים ובקולות של האוהדים ברחוב. נצטרך לנתב את הלחץ למקום חיובי".