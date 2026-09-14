נער בן 15 נעצר היום (שני) בשדרות ירושלים ביפו בחשד שניסה להדליק אבוקות, במסגרת פעילות המשטרה לקראת הדרבי התל-אביבי (20:30). לפי הודעת המשטרה, בלשי מרחב איילון תפסו ברשותו אמצעים פירוטכניים והעבירו אותו לחקירה בתחנת יפו.
המעצר בוצע במהלך פעילות של שוטרי מחוז תל אביב באזור אצטדיון בלומפילד. במשטרה הבהירו כי ההיערכות למשחק נמשכת וכי יפעלו נגד אלימות, הפרות סדר וניסיונות להכניס אמצעים אסורים לתחומי האצטדיון.
על הדשא, מכבי ת"א תארח הערב (20:30) את הפועל ת"א במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, למפגש בין שתי המוליכות. הצהובים מגיעים עם תשע נקודות מתשע אפשריות ו-12 שערי זכות, ואילו האדומים עם שבע נקודות וללא שער חובה. ניצחון של הפועל יעלה אותה לפסגה על חשבון היריבה העירונית. את המשחק ישפוט דוד פוקסמן.
מכבי מגיעה אחרי ה-1:4 על הפועל באר-שבע בטרנר, ומקווה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת. אסטר סוקלר, שייערך לדרבי הראשון שלו, אמר לקראת ההתמודדות: "כל שחקן רוצה לשחק בדרבי ואני לא יכול לחכות שהוא יתחיל".
גם הפועל מגיעה בכושר טוב, אחרי ניצחונות 0:3 על בית"ר ירושלים ו-0:4 על הפועל רמת-גן. לאחר התיקו המאופס מול הפועל חיפה. מאמן הפועל ת"א אליניב ברדה אמר לקראת המשחק: "באים צנועים ונחושים, באים לעשות את העבודה שלנו, ואחר כך נתעסק במה שמסביב. נצטרך להיות הכי מרוכזים שיש, אנחנו מודעים לזה שזה משחק של יוקרה, אבל הוא שווה רק שלוש נקודות".