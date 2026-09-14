על הדשא, מכבי ת"א תארח הערב (20:30) את הפועל ת"א במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, למפגש בין שתי המוליכות. הצהובים מגיעים עם תשע נקודות מתשע אפשריות ו-12 שערי זכות, ואילו האדומים עם שבע נקודות וללא שער חובה. ניצחון של הפועל יעלה אותה לפסגה על חשבון היריבה העירונית. את המשחק ישפוט דוד פוקסמן.

על הדשא, מכבי ת"א תארח הערב (20:30) את הפועל ת"א במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, למפגש בין שתי המוליכות. הצהובים מגיעים עם תשע נקודות מתשע אפשריות ו-12 שערי זכות, ואילו האדומים עם שבע נקודות וללא שער חובה. ניצחון של הפועל יעלה אותה לפסגה על חשבון היריבה העירונית. את המשחק ישפוט דוד פוקסמן.

על הדשא, מכבי ת"א תארח הערב (20:30) את הפועל ת"א במסגרת המחזור הרביעי בליגת העל, למפגש בין שתי המוליכות. הצהובים מגיעים עם תשע נקודות מתשע אפשריות ו-12 שערי זכות, ואילו האדומים עם שבע נקודות וללא שער חובה. ניצחון של הפועל יעלה אותה לפסגה על חשבון היריבה העירונית. את המשחק ישפוט דוד פוקסמן.

מכבי מגיעה אחרי ה-1:4 על הפועל באר-שבע בטרנר, ומקווה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת. אסטר סוקלר, שייערך לדרבי הראשון שלו, אמר לקראת ההתמודדות: "כל שחקן רוצה לשחק בדרבי ואני לא יכול לחכות שהוא יתחיל".

מכבי מגיעה אחרי ה-1:4 על הפועל באר-שבע בטרנר, ומקווה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת. אסטר סוקלר, שייערך לדרבי הראשון שלו, אמר לקראת ההתמודדות: "כל שחקן רוצה לשחק בדרבי ואני לא יכול לחכות שהוא יתחיל".

מכבי מגיעה אחרי ה-1:4 על הפועל באר-שבע בטרנר, ומקווה להמשיך את פתיחת העונה המושלמת. אסטר סוקלר, שייערך לדרבי הראשון שלו, אמר לקראת ההתמודדות: "כל שחקן רוצה לשחק בדרבי ואני לא יכול לחכות שהוא יתחיל".